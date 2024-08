Jorge Cálix: «Esta vez El Partido Liberal Nos Llevará a la Victoria».

En una entrevista reciente en el programa «La Palabra» de LTV, el diputado Jorge Cálix se mostró optimista sobre el futuro del Partido Liberal, declarando que los liberales en todo el país están llenos de esperanza y confianza en que esta vez lograrán la victoria.

Cálix expresó con fervor: «Pienso que la palabra de moda es esperanza, ilusión en el liberalismo. Hoy los liberales a nivel nacional creen en sus corazones que esta vez va a ser diferente y que en esta ocasión pueden y van a ganar». Estas declaraciones reflejan un espíritu renovado dentro del partido, que busca movilizar a sus bases con un mensaje de optimismo y determinación.

El diputado también hizo hincapié en su dedicación al liberalismo, a pesar de las tentaciones de unirse al gobierno actual. «He venido a compartir llanura con los liberales, pudiendo estar bien si me pliego al gobierno, cosa que no hice y que no haré. Me ofrecieron de todo, no es ese el tema. No estoy aquí para hablar de los sacrificios que yo hice o lo que yo valgo. Estoy aquí para decirle a los liberales que vamos a ganar», afirmó Cálix con determinación. Su compromiso y sacrificio personal se presentan como un testimonio de su integridad y lealtad al partido.

En su intervención, Cálix no solo habló de la esperanza, sino también del descontento generalizado que se vive en la población. «Muchas personas están muy resentidas. Lo que les puedo decir es que al menos el 70% va a estar votando en el Partido Liberal. Contentos solo están los que tienen trabajo, el resto está altamente descontento», señaló. Estas palabras subrayan la necesidad de un cambio político que responda a las demandas y frustraciones de la ciudadanía, posicionando al Partido Liberal como la alternativa capaz de ofrecer ese cambio.

En resumen, la entrevista de Jorge Cálix en «La Palabra» fue un llamado a la unidad y la acción dentro del Partido Liberal, instando a sus miembros y simpatizantes a mantener viva la esperanza y trabajar juntos hacia la victoria. Su mensaje es claro: el liberalismo está más vivo que nunca y preparado para enfrentar los desafíos políticos con valentía y convicción.