Tegucigalpa, Honduras – 3 de noviembre de 2025.

Honduras vive una etapa decisiva de su historia política, marcada por la exigencia ciudadana de un gobierno verdaderamente comprometido con la democracia, la justicia social y los valores del pueblo hondureño. Diversos sectores sociales, líderes políticos y analistas han coincidido en que el país necesita con urgencia un rumbo que priorice el bienestar colectivo y no los intereses partidarios.

El debate sobre el futuro democrático se intensifica en medio de un proceso electoral que ha polarizado a la nación. En ese contexto, la ciudadanía reclama un liderazgo que escuche, que dialogue y que represente las aspiraciones del pueblo. “Honduras no necesita más confrontación ni imposiciones ideológicas. Necesita respeto, transparencia y compromiso con la verdad”, expresó el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, quien subrayó la importancia de garantizar elecciones libres y transparentes.

Aguirre insistió en que “la democracia se construye con participación, no con imposición”. A su juicio, el país atraviesa un momento en el que las instituciones deben fortalecerse, y el poder político no debe concentrarse en un solo grupo o ideología. “Las calles no son del Partido Libre, las calles son del pueblo hondureño”, recalcó, en alusión a la creciente preocupación por el uso partidario de los espacios públicos y el discurso político cargado de confrontación.

Por su parte, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil han levantado su voz recordando que Honduras es una nación con profundas raíces espirituales. “Honduras no es un país socialista, ni comunista, ni mucho menos un narcoestado; Honduras pertenece a Cristo”, manifestaron en diversos encuentros comunitarios, en los que se llamó a la unidad y al respeto mutuo entre los hondureños.

Las organizaciones ciudadanas también han hecho un llamado a los candidatos presidenciales a comprometerse con un plan de gobierno que priorice la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional y la generación de oportunidades económicas. “No se puede seguir gobernando desde el miedo o la imposición, sino desde el servicio al pueblo”, señaló un representante del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), que pidió políticas públicas centradas en el bienestar humano y no en intereses partidistas.

En medio de este panorama, el ambiente electoral se calienta y las voces críticas insisten en que el rumbo del país no puede depender del fanatismo político, sino de la voluntad ciudadana. “La democracia no se defiende con discursos, sino con acciones concretas”, enfatizó Aguirre, al recordar que el respeto a la ley, la independencia de poderes y la libertad de expresión son pilares irrenunciables.

Mientras tanto, en las calles y en las comunidades, crece el clamor por un cambio real que devuelva la esperanza a las familias hondureñas. Entre los mensajes que se repiten con fuerza se destaca uno que resume el sentir de muchos: “Honduras no pertenece a ningún partido político. Honduras pertenece a Cristo y a su pueblo.”