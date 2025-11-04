Olancho clama justicia ante escalada de femicidios: dos nuevas víctimas elevan el temor y la indignación

CATACAMAS, Olancho. – La violencia contra las mujeres continúa dejando una profunda huella de dolor en el departamento de Olancho. En menos de dos meses, al menos diez mujeres han sido asesinadas en distintos municipios de la región, una cifra que refleja la gravedad de una crisis que sigue sin encontrar respuesta efectiva por parte de las autoridades.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Guayape, donde Sindy Yolany Saldívar Chirinos, de 30 años, fue atacada a balazos por individuos aún no identificados. La joven fue trasladada de emergencia a un centro asistencial en Tegucigalpa, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció la mañana de este lunes. Su familia confirmó su deceso y exigió justicia ante un crimen que, como muchos otros, corre el riesgo de quedar impune.

Horas más tarde, en Catacamas, la población amaneció conmocionada al descubrir el cuerpo sin vida de Dany Patricia Velásquez, de 42 años, tendido en una calle del casco urbano. La víctima presentaba múltiples golpes y una profunda herida de arma blanca en el cuello. Velásquez fue llevada al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Según allegados, padecía de epilepsia, una condición que la hacía especialmente vulnerable.

Ambos crímenes se suman a una cadena de femicidios que ha estremecido a Olancho en los últimos meses. El pasado 3 de octubre, la joven Anny Michell Palma, de 19 años, fue asesinada en el municipio de Patuca. Por ese caso fue detenido un sospechoso, quien posteriormente fue beneficiado con medidas sustitutivas distintas a la prisión, generando indignación en la población y entre colectivos feministas, que denunciaron la falta de rigor judicial frente a los crímenes de género.

Las autoridades locales y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han reiterado la urgencia de fortalecer las investigaciones y de garantizar procesos judiciales transparentes y sin impunidad. “Cada vida arrebatada representa un fracaso del Estado en su deber de proteger a las mujeres. No basta con lamentar los hechos, se necesitan acciones concretas”, expresó una representante del Observatorio de Violencia de la UNAH en la zona oriental del país.

La indignación ciudadana crece mientras las estadísticas siguen aumentando. Los colectivos locales demandan la creación de un plan integral de prevención y protección que involucre a las alcaldías, fuerzas de seguridad y entidades de justicia. “Las mujeres de Olancho viven con miedo. Salir de casa se ha convertido en un riesgo, y las denuncias muchas veces no son atendidas con la seriedad que merecen”, agregó una vocera del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”.

Mientras tanto, las familias de Sindy Yolany Saldívar Chirinos y Dany Patricia Velásquez lloran la pérdida de sus seres queridos y esperan que sus muertes no se sumen a la larga lista de casos sin resolver. En Olancho, el clamor por justicia y seguridad para las mujeres se vuelve cada día más urgente.