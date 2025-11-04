domingo, febrero 15, 2026
Updated:

Policía Nacional ofrece recompensa por información de ladrón.

4 noviembre 2025
Un joven trabajador de delivery resultó herido de bala tras ser víctima de un asalto mientras realizaba su labor en San Pedro Sula; la Policía Nacional ofrece recompensa por información del ladrón.

El incidente quedó registrado por la cámara del casco del motociclista, mostrando cómo el delincuente se le acercó exigiéndole dinero: “Dame las varas”, le dijo.

La víctima, intentando explicar que estaba trabajando, respondió que no podía darle el dinero, pero el asaltante insistió en tono agresivo y disparó contra él: “Me vale V***”, se le escuchó decir antes de recibir la respuesta. Ante la amenaza, el joven entregó su billetera y el delincuente huyó del lugar.

Aunque el joven sobrevivió, quedó herido y, según sus familiares, aún porta la bala en su cuerpo.

Los familiares denunciaron además que el Hospital Mario Catarino Rivas no pudo atenderlo inmediatamente debido a la alta ocupación en el centro médico. No se ha especificado la zona exacta del impacto.

La Policía Nacional confirmó que ya se encuentra en la búsqueda del asaltante, mientras que la comunidad de San Pedro Sula ha expresado su preocupación por el aumento de la delincuencia y los asaltos en la ciudad.

En los últimos meses, San Pedro Sula ha registrado un aumento considerable de los asaltos, generando preocupación entre los ciudadanos y comerciantes de la ciudad.

Vecinos y usuarios de redes sociales han denunciado que los delincuentes actúan con mayor violencia y frecuencia, afectando tanto a transeúntes como a trabajadores de delivery y transporte público.

Autoridades locales reconocen que la situación requiere reforzar la vigilancia y patrullajes, mientras la población exige medidas efectivas para garantizar la seguridad en las calles.

