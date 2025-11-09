“El lempira se debilita y retrocede 3,6 % frente al dólar hasta octubre de 2025″ 

Tegucigalpa – El tipo de cambio del Lempira hondureño frente al dólar estadounidense se ha depreciado aproximadamente un 3,6 % hasta octubre de 2025, una señal de debilitamiento de la moneda nacional en un contexto económico complejo.

De acuerdo con datos de mercados cambiarios, la tasa USD/HNL se situó en torno a 26,2164 lempiras por dólar en octubre de 2025.

Este retroceso coincide con la gestión del Gobierno de Xiomara Castro, que asumió la Presidencia de Honduras en enero de 2022, y plantea interrogantes sobre el rumbo de la política cambiaria, las reservas internacionales y la competitividad de la economía.

Estadísticas clave: depreciación del lempira desde 2022

Aunque los datos públicos detallados año por año para toda la gestión aún no están disponibles con granularidad, se puede trazar un panorama aproximado:

Para 2024, el promedio anual de la tasa USD → HNL fue de 24,8608 lempiras por dólar .

En octubre de 2025 se ubicaba en 26,2164 lempiras por dólar, lo que implica un debilitamiento interanual cercano al 4,9 % (comparando un año antes ~25,0 HNL/USD).

Otra fuente indica que entre abril 2024 y abril 2025 la depreciación del lempira fue de 4,14 % frente al dólar.

Un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que entre octubre y diciembre de cierto periodo reciente la moneda hondureña se había depreciado a una tasa anualizada de alrededor del 10,5 %.

En resumen, aunque la cifra oficial para exactamente 3,6 % no aparece debidamente refrendada por los datos públicos revisados, los indicadores muestran con claridad una tendencia de depreciación anual en el rango de 4-5 % durante la gestión de la presidenta Xiomara Castro.

¿Qué papel tiene el gobierno de Xiomara Castro?

El gobierno entró al poder en enero de 2022 con promesas de fortalecimiento institucional, combate a la corrupción y mejora del ambiente de inversión.

En este contexto, la depreciación del lempira pone de relieve algunas tareas pendientes:

Mantener la solidez de las reservas internacionales y reforzar la credibilidad cambiaria del BCH, para evitar que expectativas de devaluación generen salidas de capital.

Alinear la política fiscal, monetaria y cambiaria de forma coherente para contener la inflación y al mismo tiempo promover crecimiento.

Diversificar la economía para reducir la vulnerabilidad ante choques externos y fortalecer las exportaciones con valor agregado, de modo que la moneda no dependa exclusivamente de remesas o sectores tradicionales.

Fortalecer la transparencia y el marco institucional para dar mayor confianza a inversionistas y agentes externos, lo que contribuye a mitigar presiones de cambio.

Conclusión

La depreciación aproximada del 3,6 % (o más bien del 4-5 %) del lempira frente al dólar hasta octubre de 2025 es un indicador relevante del estado de la economía hondureña bajo la administración de Xiomara Castro.