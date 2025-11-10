Un crimen encubierto: descubren a mujer desaparecida desde agosto enterrada en su propia casa



10 de noviembre de 2025

Una escena estremecedora conmocionó a los vecinos de la aldea Suyapa, en el Distrito Central, luego de que una mujer identificada como Claudia Aceituno, de 38 años, fuera hallada sin vida y semienterrada en el interior de su vivienda, tras casi tres meses de estar reportada como desaparecida.

Según informaron sus familiares, Claudia había desaparecido el 16 de agosto sin dejar rastro alguno. Su familia, desesperada por no tener noticias, llegó a pensar que quizá había salido del país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más trágica: su cuerpo se encontraba enterrado bajo el piso de su propia casa, en avanzado estado de descomposición.

Un crimen encubierto

De acuerdo con el relato de los parientes, el principal sospechoso es su pareja sentimental, quien fue detenido por la Policía Nacional como parte de las investigaciones. Testimonios familiares revelan que el hombre habría intentado ocultar el crimen utilizando cal, detergentes y desinfectantes para disimular el olor que emanaba del cuerpo.

“El hombre compraba productos de limpieza y cal para que no se sintieran los malos olores del cuerpo en descomposición”, relató un familiar, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

La vivienda, ubicada en una zona rural y de difícil acceso, había permanecido cerrada por semanas. Fue el hermano de Claudia quien, tras recibir información sobre un posible acto violento, decidió ingresar y revisar el lugar.

“Cuando levantó una lámina colocada sobre la tierra removida, sintió el mal olor, y fue así como se dio cuenta de que ahí estaba ella”, explicó un allegado de la familia.

Las cifras de una tragedia constante

El Observatorio de la Violencia de la UNAH (OV-UNAH) ha advertido que la violencia contra las mujeres continúa cobrando vidas de forma alarmante. Solo en lo que va de 2025, más de 210 mujeres han sido asesinadas en Honduras, un reflejo de la persistente crisis de feminicidios en el país.

La Fiscalía de Delitos Contra la Vida ha asumido el caso para determinar las circunstancias exactas del crimen, mientras que el cuerpo de Aceituno fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se practicará la autopsia que definirá la causa oficial de su muerte.

Clamor de justicia

Vecinos y conocidos de la víctima expresaron su indignación y exigieron justicia. “Era una mujer trabajadora, tranquila, no merecía morir así”, dijo una vecina de la comunidad.

El caso de Claudia Aceituno se suma a una larga lista de mujeres víctimas de violencia en Honduras, donde los feminicidios suelen quedar en la impunidad. Su trágico hallazgo vuelve a encender la alarma sobre la urgencia de reforzar las políticas de prevención y protección hacia las mujeres.