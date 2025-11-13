EE. UU. advierte sobre intervención ante cualquier amenaza al proceso electoral en Honduras

Tegucigalpa, 12 de noviembre de 2025 —

El Gobierno de los Estados Unidos envió un contundente mensaje este miércoles sobre la situación política que atraviesa Honduras en vísperas de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. El Subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, manifestó que Washington está monitoreando de cerca los acontecimientos en el país y advirtió que su nación “responderá con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de socavar la integridad del proceso democrático.

En una publicación realizada en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Landau expresó que Estados Unidos comparte la preocupación de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las tensiones políticas y las denuncias de irregularidades en torno al desarrollo del proceso electoral.

“Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”, señaló el diplomático.

Landau subrayó además que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio están atentos a los acontecimientos en el país centroamericano, enfatizando el compromiso de Washington con la estabilidad democrática de la región.

“El presidente Trump, el secretario Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras”, añadió.

Preocupación internacional por el proceso electoral

Las declaraciones del gobierno estadounidense se suman a las advertencias de distintos organismos internacionales y misiones de observación electoral que han mostrado inquietud ante posibles tensiones políticas en los días previos a los comicios. La OEA, la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil hondureña han instado a las autoridades a garantizar unas elecciones libres, transparentes y pacíficas.

El mensaje de Landau fue interpretado por analistas como una señal clara de que Washington no tolerará intentos de manipulación o desestabilización durante la jornada electoral. Además, se percibe como una muestra de respaldo a las instituciones democráticas del país en un contexto donde la confianza ciudadana en los entes electorales se mantiene dividida.

Expectativas y llamados a la calma

A menos de tres semanas de las elecciones, las principales fuerzas políticas hondureñas intensifican sus campañas mientras la ciudadanía exige garantías de imparcialidad. Organizaciones nacionales de observación han solicitado al Tribunal de Justicia Electoral y al Consejo Nacional Electoral que mantengan transparencia en el conteo de votos y la transmisión de resultados.

Por su parte, fuentes diplomáticas indicaron que la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa mantiene comunicación constante con actores políticos y sociales para “promover un ambiente de respeto institucional y seguridad ciudadana antes, durante y después del proceso electoral”.

Con la advertencia de Washington, el panorama político hondureño entra en una fase de alta vigilancia internacional, donde cualquier señal de interferencia o uso indebido del poder podría tener repercusiones diplomáticas inmediatas.