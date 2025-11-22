De interésDe último momentoElecciones 2025Honduras Updated: noviembre 22, 2025 Nueve congresistas de EEUU observarán las elecciones en Honduras. By Redacción Gerencial noviembre 22, 2025 132 0 Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Leer más... Animal PoliticoRedacción Gerencial - noviembre 25, 2025Chano Rivera se integra al proyecto liberal de Salvador Nasralla Animal PoliticoRedacción Gerencial - noviembre 25, 2025Advertencias sobre posible crisis electoral en Honduras y sus efectos regionales De último momentoRedacción Gerencial - noviembre 25, 2025Nasralla se solidariza con familias de víctimas del trágico accidente en Santa Bárbara Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la acreditación de una delegación de observadores internacionales de los Estados Unidos que acompañará las elecciones generales. La resolución fue confirmada tras emitirse el tercer voto del pleno, informó la institución. La misión está conformada por nueve miembros en funciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Dentro del grupo se encuentran dos legisladores del Partido Demócrata y siete del Partido Republicano, quienes llegarán al país como parte del acompañamiento internacional para fortalecer la transparencia del proceso. Entre los demócratas se encuentra Jim Himes, representante por el 4.º distrito de Connecticut. Himes tiene formación en negocios y finanzas, trabajó en Goldman Sachs y fue director ejecutivo de un fondo de inversión antes de postularse al Congreso. Congresistas de EE UU que observarán elecciones en Honduras Nació en Lima, Perú, y habla español con fluidez. Es considerado un demócrata moderado y actualmente es miembro de alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara. Sus prioridades legislativas incluyen temas de seguridad nacional, una reforma migratoria integral y políticas económicas. También participa el demócrata Jimmy Panetta, representante por el 19.º distrito de California. Panetta es exfiscal del condado de Alameda y miembro de la Reserva de la Marina de los Estados Unidos. Durante su servicio activo fue desplegado en Afganistán, donde recibió la Estrella de Bronce por desempeño meritorio en zona de combate. Entre sus áreas de trabajo legislativo destacan los temas de veteranos, la seguridad alimentaria y la protección ambiental. Es conocido por impulsar iniciativas bipartidistas. Consejeras respaldan misión de congresistas, mientras Ochoa frena la aprobación al aún no dar su voto Los siete representantes del Partido Republicano integran la mayoría de la delegación. Bryan Steil, del 1.º distrito de Wisconsin, mantiene posturas conservadoras centradas en economía, manufactura y seguridad pública. María Elvira Salazar, representante por el 27.º distrito de Florida, destaca por sus posiciones firmes en política exterior, migración y libertad económica. Claudia Tenney, representante por Nueva York, es reconocida por sus propuestas relacionadas con control fronterizo, seguridad nacional y temas fiscales.A ellos se suma Ben Cline, representante por el 6.º distrito de Virginia, quien impulsa iniciativas en gasto público, educación y derecho a portar armas. También integra el grupo French Hill, representante por el 2.º distrito de Arkansas, con un enfoque en políticas financieras, agricultura y control presupuestario. Rick Crawford, del 1.º distrito de Arkansas, trabaja en áreas de agricultura, transporte y seguridad fronteriza. El último integrante es Ronny Jackson, representante por el 13.º distrito de Texas. Jackson es médico y sirvió como médico de la Casa Blanca durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump. Sus prioridades legislativas están orientadas a la atención médica para veteranos, la seguridad fronteriza y políticas relacionadas con energía y agricultura. Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Artículo anteriorCNE acredita a congresistas de Estados Unidos como observadores para las EleccionesArtículo siguienteConsejera Cossette López alerta a la OEA sobre asedio institucional previo a las elecciones en Honduras - Advertisement - - Advertisement - Honduras Animal PoliticoRedacción Gerencial - noviembre 25, 2025Chano Rivera se integra al proyecto liberal de Salvador NasrallaA una semana de las elecciones generales en Honduras, el aspirante presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Mario “Chano”... De último momento Nasralla se solidariza con familias de víctimas del trágico accidente en Santa Bárbara Redacción Gerencial - noviembre 25, 2025 Animal Politico Honduras llega al 2025 ya suman otros cinco nuevos crímenes y una alarmante cifra anual de feminicidios Redacción Gerencial - noviembre 25, 2025 Animal Politico Este lunes admiten recurso de amparo contra el estado de Excepción. Redacción Gerencial - noviembre 24, 2025 Animal Politico Consejera Cossette López alerta a la OEA sobre asedio institucional previo a las elecciones en Honduras Redacción Gerencial - noviembre 24, 2025 - Advertisement - Más Noticias Chano Rivera se integra al proyecto liberal de Salvador Nasralla Animal Politico Redacción Gerencial - noviembre 25, 2025 Advertencias sobre posible crisis electoral en Honduras y sus efectos regionales Animal Politico Redacción Gerencial - noviembre 25, 2025 Nasralla se solidariza con familias de víctimas del trágico accidente en Santa Bárbara De último momento Redacción Gerencial - noviembre 25, 2025 Honduras llega al 2025 ya suman otros cinco nuevos crímenes y una alarmante cifra anual de feminicidios Animal Politico Redacción Gerencial - noviembre 25, 2025 - Advertisement -