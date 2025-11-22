Nueve congresistas de EEUU observarán las elecciones en Honduras.

La misión está conformada por nueve miembros en funciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Dentro del grupo se encuentran dos legisladores del Partido Demócrata y siete del Partido Republicano, quienes llegarán al país como parte del acompañamiento internacional para fortalecer la transparencia del proceso. Entre los demócratas se encuentra Jim Himes, representante por el 4.º distrito de Connecticut. Himes tiene formación en negocios y finanzas, trabajó en Goldman Sachs y fue director ejecutivo de un fondo de inversión antes de postularse al Congreso.

Congresistas de EE UU que observarán elecciones en Honduras

Nació en Lima, Perú, y habla español con fluidez. Es considerado un demócrata moderado y actualmente es miembro de alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara. Sus prioridades legislativas incluyen temas de seguridad nacional, una reforma migratoria integral y políticas económicas. También participa el demócrata Jimmy Panetta, representante por el 19.º distrito de California. Panetta es exfiscal del condado de Alameda y miembro de la Reserva de la Marina de los Estados Unidos. Durante su servicio activo fue desplegado en Afganistán, donde recibió la Estrella de Bronce por desempeño meritorio en zona de combate. Entre sus áreas de trabajo legislativo destacan los temas de veteranos, la seguridad alimentaria y la protección ambiental. Es conocido por impulsar iniciativas bipartidistas.

