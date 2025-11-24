Consejera Cossette López alerta a la OEA sobre asedio institucional previo a las elecciones en Honduras

24 de noviembre de 2025

A seis días de las elecciones generales en Honduras, la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, elevó una seria advertencia al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En una carta enviada este lunes, la funcionaria detalla una serie de acciones que —según afirma— han puesto en riesgo la autonomía del ente electoral y la estabilidad democrática del país.

La misiva surge en vísperas de la Sesión Extraordinaria convocada por la OEA para el 25 de noviembre, tras el comunicado emitido por la Misión de Observación Electoral (MOE) el pasado 4 de noviembre y la solicitud presentada por Estados Unidos junto a otros Estados Miembros.

CNE denuncia interferencias y presiones

En el documento, López respalda las advertencias de la MOE, que señaló que actuaciones del Ministerio Público estaban debilitando la independencia de las autoridades electorales. La consejera asegura que lo observado por la misión internacional coincide plenamente con lo que ella y el CNE han enfrentado en las últimas semanas.

Entre los hechos descritos, señala:

Parálisis deliberada del Pleno del CNE , atribuida a la negativa de un consejero y sus suplentes afines al partido de gobierno.

Campañas de desprestigio y declaraciones difamatorias que buscan erosionar la credibilidad del organismo.

Intervenciones irregulares del Ministerio Público y la Policía Nacional en las instalaciones del CNE, incluyendo decomiso de documentos, celulares e intimidación a empleados.

Acciones penales sin sustento relacionadas con las elecciones primarias.

Denuncias reiteradas con motivación política ante el Ministerio Público.

Pronunciamientos del Fiscal General que —según López— adelantan criterios incriminatorios contra autoridades del CNE.

Bloqueo de las oficinas del CNE por simpatizantes del oficialismo , impidiendo el acceso de empleados y proveedores clave para la logística electoral.

Solicitudes inusuales de investigación impulsadas por las Fuerzas Armadas, contraviniendo su rol estrictamente técnico en materia electoral.

López sostiene que este conjunto de acciones configura un “patrón de asedio institucional” que amenaza directamente la integridad del proceso electoral del 30 de noviembre.

Señala un entorno de deterioro democrático

La consejera amplía su denuncia al señalar un contexto general de “alteración del orden constitucional”, mencionando:

El receso prolongado del Congreso Nacional , que considera incompatible con la Constitución.

La creación de una “Comisión Permanente” que, según ella, intenta suplantar al Poder Legislativo pese a que el Pleno había prorrogado sus sesiones.

La vigencia de un estado de excepción prolongado, que restringe derechos fundamentales en pleno periodo electoral.

Estos elementos —advierte— corresponden a situaciones contempladas por los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana, que se aplican cuando existe una alteración del orden constitucional que afecta gravemente la democracia.

Solicitudes directas al Consejo Permanente de la OEA

En la última parte de la carta, López formula cinco peticiones concretas:

Que el Consejo Permanente tome conocimiento formal de los hechos expuestos. Que se garantice la participación de las autoridades legítimas del sistema electoral hondureño en la sesión extraordinaria. Que se activen los mecanismos de los artículos 18, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana. Que la OEA despliegue buenos oficios para restablecer el funcionamiento pleno del sistema electoral y del Poder Legislativo. Que se emitan recomendaciones al Estado de Honduras para asegurar condiciones democráticas mínimas antes de las elecciones del 30 de noviembre.

La comunicación de Cossette López se suma a una creciente tensión institucional previo a los comicios, en un escenario donde el CNE, el Ministerio Público y otros órganos del Estado enfrentan cuestionamientos sobre su independencia y rol en el proceso electoral.