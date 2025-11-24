Este lunes admiten recurso de amparo contra el estado de Excepción.

24 noviembre 2025 – 5:40 PM

La tensión institucional crece a pocos días de las elecciones generales. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este lunes el recurso de amparo promovido por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, contra la reciente ampliación del estado de excepción decretada por el Poder Ejecutivo.

El recurso, presentado en representación del gremio y en defensa de las garantías de la ciudadanía, señala que la prórroga del estado de excepción –en vigor de manera continua por más de tres años y medio– lesiona derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la defensa, el debido proceso y la libertad de expresión. La medida, advirtió Solórzano, adquiere mayor gravedad al mantenerse a sólo días de la jornada electoral del 30 de noviembre, cuando la población elegirá presidente, diputados, alcaldes y representantes al Parlacen.

Tras admitir el amparo, la Sala ordenó iniciar el trámite legal correspondiente y solicitó informes a las autoridades cuestionadas. Con ello, se abre la fase de análisis de fondo para determinar si la extensión del estado de excepción cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

La admisión del amparo introduce un nuevo elemento en un escenario electoral ya marcado por la crispación política y el cuestionamiento a la vigencia prolongada de medidas excepcionales. Ahora, la CSJ deberá resolver si el Gobierno actuó dentro de los límites constitucionales o si, por el contrario, ha mantenido un régimen que restringe derechos esenciales en un momento decisivo para la democracia hondureña.