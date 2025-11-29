Nasralla intensifica su discurso anticorrupción y promete “defender el voto hasta el final”

29 de noviembre de 2025 | Tegucigalpa, Honduras.

En una concurrida conferencia de prensa, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, elevó este viernes el tono de su discurso anticorrupción y reafirmó su compromiso de “proteger la voluntad del pueblo” en las elecciones generales.

Acompañado de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, Nasralla apareció vistiendo una camiseta con la frase “JOH nunca más”, mientras que Elvir portaba otra con el mensaje “Fuera el familión”, símbolos que, según el presidenciable, representan “el rechazo del pueblo a quienes destruyeron al país”.

“Honduras decidió abrir un nuevo camino”

Nasralla inició su intervención asegurando que el país está en una encrucijada histórica.

“Honduras atraviesa un momento decisivo y quiero reafirmarles que estoy preparado para gobernar con transparencia, firmeza y capacidad”, expresó.

El candidato sostuvo que tanto las encuestas como el contacto con la ciudadanía durante su campaña le han mostrado un respaldo sólido:

“Honduras decidió abrir un nuevo camino junto a mí, junto a Salvador Nasralla”, dijo, convencido de que el electorado ya tomó su decisión.

Promete blindar el resultado electoral

En su mensaje, Nasralla recordó episodios pasados en los que denunció irregularidades electorales y advirtió que esta vez no permitirá que la voluntad popular sea alterada.

“Es imposible que te roben. Hoy Honduras tiene una estructura nacional sólida, valiente y organizada en nuestro glorioso Partido Liberal”, afirmó.

Agregó que los hondureños ya le otorgaron su confianza.

“Me hicieron presidente en su corazón y este domingo lo harán con su voto en las urnas”, enfatizó.

Señalamientos a la clase política tradicional

“Todos sabemos quiénes fueron… los que saquearon el Seguro Social mientras miles morían sin medicinas, los del escándalo de los hospitales móviles, los del Trans-450, los que impulsaron una reelección ilegal violando la Constitución”, enumeró.

Advirtió que sus adversarios “están moviendo todo lo que pueden” para frenar su llegada al poder.

“Algunos pretenden presentarse como héroes, cuando ustedes saben que fueron villanos de una historia reciente… una historia que mató a miles de compatriotas por hambre y falta de medicina”, declaró en tono enérgico.

Acusaciones contra estructuras políticas y judiciales

Nasralla también arremetió contra sectores dentro de la institucionalidad.

Aseguró que las mismas figuras vinculadas a Sedesol y a negociaciones con estructuras criminales están detrás de los intentos por impedir que llegue a la presidencia.

“Utilizaron la Fiscalía para perseguir a adversarios políticos, pero jamás para perseguir a sus propios delincuentes”, señaló.

Cierre con mensaje simbólico

Al finalizar la conferencia, Nasralla levantó una camiseta con la frase “JOH nunca más”, un gesto que provocó aplausos y consignas entre sus simpatizantes presentes.

Su esposa, Iroshka Elvir, se unió al acto simbólico mostrando una camiseta que decía “Fuera el familión”, en referencia a las estructuras de poder que, según la pareja, continúan afectando al país.