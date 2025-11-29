Animal PoliticoDe interésDe último momentoElecciones 2025Prohibido Olvidar Updated: noviembre 29, 2025 ¿JOH será capturado al regresar a Honduras? By Redacción Gerencial noviembre 29, 2025 2 0 Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Leer más... Animal PoliticoRedacción Gerencial - noviembre 29, 2025Nasralla intensifica su discurso anticorrupción y promete “defender el voto hasta el final” De interésRedacción Gerencial - noviembre 29, 2025Nuevo hallazgo violento en SPS reaviva temor entre vecinos de la colonia Satélite De interésRedacción Gerencial - noviembre 28, 2025Tabla posiciones Liga Nacional: Marathón presiona a Olimpia y Motagua tropieza Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn Fiscal general advierte 29 de noviembre de 2025 La Fiscalía adelantó que evalúa posibles acciones internas una vez el exmandatario ponga un pie en el país. El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó pasadas las 10:00 p. m. del 28 de noviembre que el Ministerio Público (MP) prepara “diligencias en apego a la ley”, aunque no especificó los tipos penales ni el alcance de los señalamientos que podrían ventilarse en una eventual acusación nacional. La publicación del fiscal general de la República. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país. Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Artículo anteriorNasralla intensifica su discurso anticorrupción y promete “defender el voto hasta el final” - Advertisement - - Advertisement - Honduras Animal PoliticoRedacción Gerencial - noviembre 29, 2025Nasralla intensifica su discurso anticorrupción y promete “defender el voto hasta el final”"Algunos pretenden presentarse como héroes, cuando ustedes saben que fueron villanos": Nasralla 29 de noviembre de 2025 | Tegucigalpa, Honduras.En... De interés Nuevo hallazgo violento en SPS reaviva temor entre vecinos de la colonia Satélite Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 Animal Politico “Huida de maquilas: la inversión privada retrocede mientras Honduras pierde fuentes de empleo” Redacción Gerencial - noviembre 28, 2025 Columnas Voto masivo por Honduras Redacción Gerencial - noviembre 27, 2025 Animal Politico Iglesia Católica convoca maratón de oración ante clima electoral y temor al avance del socialismo Redacción Gerencial - noviembre 27, 2025 - Advertisement - Más Noticias Nasralla intensifica su discurso anticorrupción y promete “defender el voto hasta el final” Animal Politico Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 Nuevo hallazgo violento en SPS reaviva temor entre vecinos de la colonia Satélite De interés Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 “Huida de maquilas: la inversión privada retrocede mientras Honduras pierde fuentes de empleo” Animal Politico Redacción Gerencial - noviembre 28, 2025 Tabla posiciones Liga Nacional: Marathón presiona a Olimpia y Motagua tropieza De interés Redacción Gerencial - noviembre 28, 2025 - Advertisement -