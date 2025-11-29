¿JOH será capturado al regresar a Honduras?

La Fiscalía adelantó que evalúa posibles acciones internas una vez el exmandatario ponga un pie en el país. El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó pasadas las 10:00 p. m. del 28 de noviembre que el Ministerio Público (MP) prepara “diligencias en apego a la ley”, aunque no especificó los tipos penales ni el alcance de los señalamientos que podrían ventilarse en una eventual acusación nacional.

La publicación del fiscal general de la República. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.