sábado, noviembre 29, 2025
¿JOH será capturado al regresar a Honduras?

 Fiscal general advierte

  • 29 de noviembre de 2025
La Fiscalía adelantó que evalúa posibles acciones internas una vez el exmandatario ponga un pie en el país. El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó pasadas las 10:00 p. m. del 28 de noviembre que el Ministerio Público (MP) prepara “diligencias en apego a la ley”, aunque no especificó los tipos penales ni el alcance de los señalamientos que podrían ventilarse en una eventual acusación nacional.
¿JOH será capturado al regresar a Honduras? Fiscal general advierte
La publicación del fiscal general de la República. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.
