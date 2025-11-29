Político venezolano advierte a las Fuerzas Armadas de Honduras ante elecciones: “La historia los juzgará por lo que hagan este 30 de noviembre”

Tegucigalpa, Honduras.– A pocas horas de celebrarse las elecciones generales en Honduras, el escritor y político venezolano Alejandro Peña Esclusa lanzó un contundente mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas hondureñas, instándolas a garantizar la transparencia del proceso y a preservar la voluntad ciudadana frente a lo que describe como “un operativo de fraude” atribuido al partido Libertad y Refundación (Libre).

En una publicación difundida en su cuenta de X, Peña Esclusa afirmó que los militares hondureños se encuentran ante una responsabilidad histórica.

“Los militares hondureños tienen una enorme responsabilidad: o defienden la voluntad del pueblo o apoyan el fraude que Libre tiene montado”, escribió. “O cumplen con su deber constitucional o siguen el ejemplo del Cartel de los Soles”, añadió, elevando el tono de advertencia y haciendo alusión al grupo criminal venezolano señalado por vínculos con altos mandos militares.

Una advertencia reiterada desde abril

Peña Esclusa recordó además que meses atrás, el 15 de abril de 2025, había anticipado que la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, no reconocería una eventual derrota en las urnas.

El venezolano comparó la situación hondureña con procesos electorales recientes en Sudamérica:

“¿En qué se parecen la ecuatoriana Luisa González y la hondureña Rixi Moncada? Ambas pertenecen al Foro de Sao Paulo. Las dos son asesoradas por Rafael Correa. Ambas son aliadas de Nicolás Maduro. Ninguna reconocerá su derrota”, afirmó en su publicación de abril.

Sus declaraciones se reactivan ahora que el país se encuentra a las puertas de una de las contiendas electorales más tensas de los últimos años.

Un contexto de acusaciones cruzadas

El mensaje de Peña Esclusa llega en un ambiente político altamente polarizado. Por un lado, opositores al oficialismo han denunciado presuntas irregularidades y supuestas injerencias de asesores extranjeros en la campaña de Libre. Entre ellos se menciona la llegada de informáticos y estrategas vinculados a gobiernos de izquierda del continente.

Por otro lado, desde el oficialismo también han escalado los señalamientos. La propia Rixi Moncada lanzó recientemente un duro mensaje contra lo que denomina “la oligarquía” y sectores vinculados al expresidente Juan Orlando Hernández:

“Oligarquía, mañana serán derrotados con todo y su narco, Juan Orlando Hernández”, advirtió en una de sus intervenciones públicas.

¿Quién es Alejandro Peña Esclusa?

Alejandro Peña Esclusa es un consultor político, escritor y analista venezolano conocido por su rechazo frontal a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Fundador de la organización “Fuerza Solidaria”, ha dedicado buena parte de su trabajo a investigar y denunciar las estrategias políticas del Foro de São Paulo, una coalición de partidos de izquierda latinoamericanos sobre la que ha escrito varios libros y estudios.

En 2010 fue detenido en Venezuela bajo cargos de terrorismo que, según su defensa, formaron parte de un proceso de persecución política.

Su nombre volvió a resonar en Honduras en junio de 2025, cuando anunció que cedía gratuitamente los derechos de su libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo a cualquier organización hondureña que quisiera reproducirlo.

“Lo hago porque ‘Mel’ Zelaya quiere prohibir su lectura. Deduzco que el régimen hondureño se prepara para desconocer su derrota en las elecciones de noviembre e incendiar el país, como lo hizo Evo Morales en Bolivia”, afirmó entonces.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana, encargado de la sinopsis del libro, sostiene que la obra revela cómo operan los mecanismos electorales irregulares supuestamente empleados por partidos de izquierda en distintos países de la región.

Expectativa nacional a horas de las urnas

El mensaje de Peña Esclusa se suma a una serie de voces nacionales e internacionales que han expresado preocupación por la transparencia del proceso electoral hondureño. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han asegurado que cumplirán su papel constitucional de resguardar los comicios.

Con un clima político tenso, acusaciones de ambos lados y la mirada internacional puesta sobre Honduras, el país se prepara para una jornada electoral decisiva, en la que no solo se elegirá un nuevo gobierno, sino que también se definirá la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática.