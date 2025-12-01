Nasralla sostiene que el voto urbano revertirá la ventaja inicial de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.– A pocas horas de difundido el primer corte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, expresó plena confianza en que los resultados preliminares cambiarán de manera significativa una vez que se integren las actas pendientes, especialmente las provenientes de departamentos con fuerte presencia de voto urbano.

El primer informe del CNE refleja un escenario electoral estrecho, con Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional a la cabeza por un margen de poco más de dos puntos porcentuales. Sin embargo, Nasralla se mostró convencido de que esta tendencia se revertirá cuando se contabilicen las actas provenientes de zonas donde afirma tener amplia ventaja.

“Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial”, declaró Nasralla al reaccionar al corte divulgado en cadena nacional. El presidenciable liberal insistió en que los resultados difundidos hasta el momento no reflejan la fotografía completa del proceso.

Confianza en el voto pendiente

Según Nasralla, el 1% de ventaja que actualmente mantiene Asfura “va a cambiar” cuando ingresen las actas de Comayagua, Cortés y otros departamentos donde —aseguró— el Partido Liberal tiene un apoyo considerable, especialmente en zonas urbanas.

“Nosotros tenemos cinco puntos arriba del Partido Nacional; hay que considerar que en este corte no hay ninguna acta de Comayagua, casi todas las de Cortés, que son zonas urbanas donde ganamos, no han sido contabilizadas todavía”, subrayó.

El presidenciable reafirmó que su equipo continuará monitoreando el flujo de datos y actualizando sus registros internos conforme avance la digitalización y verificación de actas.