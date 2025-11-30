Congresista María Elvira Salazar pide a hondureños “defender la libertad” en la jornada electoral

Washington, Estados Unidos.– A pocas horas de que Honduras acuda a las urnas para elegir a su próximo presidente, la congresista republicana de Estados Unidos María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental, envió este sábado un mensaje contundente al electorado hondureño, advirtiendo sobre lo que considera una decisión trascendental para el futuro político y económico del país.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Salazar afirmó que el resultado de los comicios de este domingo marcará “el rumbo de Honduras por décadas”, al señalar que los ciudadanos deberán escoger entre “una candidata socialista y comunista, admiradora de Fidel Castro y Nicolás Maduro… o la libertad y la economía de mercado”.

Un mensaje en un momento decisivo

Honduras se prepara para una de las jornadas electorales más observadas de los últimos años. Más de 6.5 millones de hondureños están habilitados para votar entre cuatro aspirantes presidenciales que buscan suceder a la mandataria Xiomara Castro, cuyo período culmina en enero de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que las votaciones se desarrollarán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y que los primeros resultados preliminares se darán a conocer a partir de las 9:00 p.m. El clima electoral ha estado marcado por llamados a la participación, pronunciamientos internacionales y un incremento en la atención diplomática sobre el proceso.

Advertencia contra el socialismo

En su mensaje, Salazar aseguró que “el continente ya está dejando atrás el socialismo del siglo XXI”, una referencia a la ola de gobiernos progresistas que marcaron América Latina en los años anteriores. A juicio de la legisladora, Honduras debería seguir esa misma ruta.

“La región ha aprendido del sufrimiento que trae el comunismo. Honduras tiene la oportunidad de alejarse de esos modelos fracasados”, declaró.

La congresista también afirmó que representa a “miles de hondureños” residentes en el Distrito 27 de Florida, una comunidad que —según ella— comparte preocupaciones sobre el rumbo político de su país de origen.

Un llamado directo al electorado

El mensaje concluyó con un exhorto frontal: “Es hora de decir, de una vez y por todas: NO al comunismo, NO al socialismo, NO a Libre”.

La postura de Salazar se suma a una serie de declaraciones de actores internacionales que observan de cerca la situación política hondureña, especialmente en un contexto donde Estados Unidos mantiene fuerte interés en la estabilidad democrática y la cooperación bilateral en materia de seguridad, migración y desarrollo.

Expectativa nacional

Mientras tanto, en distintas regiones del país predominan sentimientos de expectativa y prudencia. En varias comunidades se reporta un ambiente de “calma y tranquilidad” previo a la jornada electoral, aunque con alta expectación entre la población debido a la polarización política.

Con el país a las puertas de una nueva transición presidencial, la mirada de la comunidad internacional, incluido el Congreso de Estados Unidos, permanece fija sobre el desempeño de los comicios y el comportamiento de los actores políticos.

Este domingo, Honduras decidirá no solo a su próximo gobernante, sino también el futuro político inmediato del país, en un proceso donde cada voto podría ser decisivo.