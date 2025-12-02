Nasralla toma ligera delantera en una elección marcada por retrasos, fallas técnicas y creciente tensión política

02 de diciembre de 2025 | Tegucigalpa

El panorama electoral en Honduras volvió a sacudirse este martes con la divulgación de un nuevo corte de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de casi un día completo sin actualización alguna. El más reciente boletín confirma que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, encabeza la contienda presidencial con una ventaja mínima sobre su principal rival, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, en medio de cuestionamientos, fallas técnicas y una atmósfera de creciente inquietud ciudadana.

Una ventaja que se mantiene al filo del conteo

De acuerdo con los datos publicados pasada la 1:00 de la tarde, el CNE informó que con 61.36% de actas procesadas, Nasralla suma 788,004 votos, equivalentes al 39.94% del total escrutado. Muy de cerca le sigue Asfura, quien registra 785,411 votos (39.81%), una diferencia que ronda los 2,600 votos y que ha mantenido en vilo a la población desde el cierre de las urnas el 30 de noviembre.

En tercer lugar figura la candidata del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien acumula 378,718 votos (19.19%), muy por debajo de las expectativas que su movimiento alimentó durante la campaña, cuando varias mediciones la ubicaban disputando el primer puesto con los dos líderes conservadores.

Las cifras difundidas por el órgano electoral provocaron una inmediata reacción en el Partido Liberal, cuyos dirigentes celebraron efusivamente la ligera ventaja de Nasralla, mientras llamaron a sus militantes a “defender cada acta” en lo que calificaron como una de las contiendas más cerradas en la historia democrática del país.

El CNE pide calma en medio de fallas técnicas y presión mediática

La ausencia de actualizaciones por casi 24 horas generó fuertes reclamos por parte de distintos sectores. En este contexto, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, compareció ante los medios para explicar las “fallas técnicas” que afectaron la divulgación del sistema preliminar de resultados, administrado por la empresa privada ASD SAS.

“Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos. Entendemos el deseo de tener los resultados definitivos, pero eso no puede obstaculizar nuestra tarea”, afirmó Hall, subrayando que la empresa notificó durante la madrugada que una porción de las actas transmitidas aún no había sido procesada correctamente.

La conferencia de prensa se realizó sin aceptar preguntas y únicamente con la presencia de dos de los tres consejeros electorales. Afuera, grupos de simpatizantes de Libre entonaban consignas en respaldo a Moncada, presionando por una pronta resolución de la situación.

Acceso temporal para prensa y partidos

En respuesta a la creciente preocupación pública, el CNE habilitó este martes un acceso temporal y público para que los medios de comunicación y los partidos políticos puedan monitorear el flujo de datos preliminares directamente desde un entorno controlado por el organismo. El objetivo —según informó Hall— es garantizar mayor transparencia mientras la empresa contratista corrige las fallas identificadas.

Este mecanismo, aunque celebrado por algunos sectores, también ha despertado críticas de analistas y observadores internacionales, quienes insisten en que el país necesita un sistema de transmisión más robusto e independiente, especialmente después de múltiples procesos electorales marcados por cuestionamientos técnicos y disputas postelectorales.

Una carrera que podría definirse voto a voto

A falta de casi el 40% de actas por procesar, el escenario sigue completamente abierto. Las direcciones de campaña de Nasralla y Asfura han reforzado sus equipos de vigilancia y verificación de actas, mientras sus bases permanecen en alerta ante cualquier variación del escrutinio.

El clima político se mantiene tenso: el oficialismo denuncia fallas institucionales que podrían afectar el conteo de Moncada, mientras las fuerzas opositoras exigen que se garantice la independencia del proceso ante la estrecha diferencia que divide a los dos favoritos.

Con un país en suspenso y la memoria aún fresca de elecciones anteriores en las que la incertidumbre derivó en crisis, el desenlace de esta contienda promete ser decisivo no solo para definir a un nuevo presidente, sino para medir la confianza ciudadana en el sistema electoral hondureño.