OEA advierte estancamiento crítico en el escrutinio hondureño y exige mayor eficiencia al CNE

Tegucigalpa, Honduras. – La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) lanzó este sábado un enérgico llamado a las autoridades hondureñas para que aceleren el escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre, proceso que permanece congelado desde hace más de 24 horas y que mantiene en vilo a un país inmerso en una contienda sumamente cerrada.

El organismo hemisférico, encabezado por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, expresó su preocupación a través de un comunicado oficial en el que instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a reactivar con urgencia el procesamiento de actas, garantizando a la vez la trazabilidad y la certeza de los resultados.

Demoras persistentes y un resultado demasiado ajustado

La MOE/OEA señaló que, pese al tiempo transcurrido, el sistema de divulgación del CNE continúa detenido con el 88,02 % de las actas escrutadas, un estancamiento que ocurre en un contexto de “evidentes demoras” y fallas técnicas recurrentes.

El organismo subrayó además que los datos recolectados por sus observadores en diferentes juntas receptoras de votos confirman un resultado extremadamente ajustado entre los principales aspirantes a la presidencia:

Nasry Asfura (Partido Nacional, con respaldo del presidente estadounidense Donald Trump): 1.132.321 votos (40,19 %)

Salvador Nasralla (Partido Liberal): 1.112.570 votos (39,49 %)

Rixi Moncada (Partido Libre): 543.675 votos (19,30 %)

La tendencia permanece sin variaciones sustanciales desde el jueves, incrementando la incertidumbre política.

Fallos tecnológicos y falta de pericia complican el proceso

En su evaluación, la Misión detalló que el proceso postelectoral ha enfrentado demoras, intermitencias y un manejo irregular del material electoral, tanto en el Centro Logístico como en la Bodega Tecnológica.

A ello se suma, según la MOE/OEA, una “marcada falta de pericia” en la ejecución de las soluciones tecnológicas implementadas para la transmisión y divulgación de resultados. Entre domingo y jueves, la plataforma de resultados preliminares presentó bloqueos y periodos de inactividad, generando preocupación entre ciudadanos, observadores y actores políticos.

Llamado a la calma y al respeto del proceso

Pese al ambiente de tensión, la Misión reconoció la actitud responsable de los sectores que han optado por la prudencia, destacando la importancia de que tanto la ciudadanía como los partidos mantengan sus facultades de supervisión y vigilancia durante esta etapa crítica.

El organismo recordó que aún falta un volumen significativo de actas por contabilizar, y que las fases de escrutinio especial e impugnaciones deben desarrollarse con total transparencia y sin más retrasos.

Acciones inmediatas y seguimiento en campo

Como parte de su seguimiento, el equipo de observadores anunció que estará presente este domingo en el municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, donde se celebrarán elecciones complementarias. La comunidad no pudo votar el 30 de noviembre debido a irregularidades denunciadas.

Un país a la espera de cifras finales

Más de una semana después de los comicios, Honduras continúa a la expectativa de un cierre oficial. Los ciudadanos eligieron presidente, designados presidenciales, 298 alcaldías y representantes al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano.

Mientras el escrutinio permanece congelado, los hondureños observan con creciente preocupación un proceso que debería avanzar con firmeza hacia la certeza electoral, pero que hoy se encuentra bajo la lupa de la OEA y de la comunidad internacional.