CNE acelera proceso: más de 12 mil actas pendientes entran en fase de actualización

Tegucigalpa, Honduras. A ocho días de las elecciones generales, el país continúa sin un presidente definido, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció un nuevo avance: la reactivación del sistema de divulgación de resultados mediante el protocolo de Contingencia 2, que permitirá sumar más de 12,700 actas al conteo.

En conferencia de prensa, las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cossette López informaron que el sistema volvería a operar desde el domingo 7 de diciembre, tras días de estancamiento que habían generado incertidumbre y cuestionamientos sobre el proceso.

López detalló que esta fase incorpora dos grupos de actas:

Actas transmitidas que aparecían con valor cero : 1,476 de nivel presidencial, 1,677 de diputados y 1,795 de corporaciones.

Actas de Contingencia 2: 7,776 en total, distribuidas en 2,294 presidenciales, 2,686 de diputados y 2,786 municipales.

En conjunto, suman 12,717 actas adicionales provenientes de los 18 departamentos del país.

La consejera destacó que esta etapa es indispensable para completar la divulgación, ya que incluye información estadística que no había podido procesarse debido a fallas previas del sistema. “Se ejecuta el proceso de divulgación de Contingencia 2, incorporando actas que no se transmitieron desde los centros de votación”, explicó.

Por su parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, afirmó que la institución reconoce las fallas técnicas y operativas que han retrasado el proceso, pero aseguró que se están aplicando medidas correctivas bajo auditoría externa. Ordenó el triple sellado del software de Contingencia 2 y la reincorporación inmediata del personal técnico de los tres despachos involucrados.

Hall subrayó que las actas faltantes son indispensables para la declaratoria final y reiteró que la divulgación continuará una vez completadas las últimas acciones técnicas de la empresa responsable.

Mientras tanto, el país sigue a la expectativa, con las candidaturas de Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) aún sin un resultado definitivo que cierre la contienda electoral.