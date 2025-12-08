Talanga le da la espalda a su candidata natal y redefine el panorama político local

Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), sufrió un duro revés en Talanga, el municipio donde nació y que históricamente había respaldado a figuras vinculadas al oficialismo. En esta ocasión, sin embargo, los resultados mostraron una clara preferencia por otras opciones políticas.

Según los datos preliminares, Moncada quedó en tercer lugar, superada ampliamente por Salvador Nasralla y Nasry “Tito” Asfura, quienes lideraron la votación en la localidad. El resultado ha sido interpretado como un reflejo del desgaste del oficialismo y de un claro mensaje de rechazo por parte del electorado talangueño.

Analistas coinciden en que la derrota de Moncada en su propio municipio envía una fuerte señal sobre el cambio de ánimo político en la zona. Talanga, que en otros procesos se había mostrado más cercana al proyecto de Libre, optó esta vez por respaldar a candidatos de oposición, dejando en evidencia un voto de castigo al desempeño gubernamental.

El revés de la candidata oficialista también se suma a un contexto nacional marcado por tensiones en el escrutinio y cuestionamientos al proceso electoral, lo que ha incrementado la atención sobre los comportamientos de voto en zonas claves del país.

Aunque aún falta la confirmación oficial de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, la tendencia en Talanga ya se perfila como uno de los episodios más simbólicos de la contienda, tanto por el peso político de Rixi Moncada como por la contundencia del rechazo expresado por sus propios coterráneos.