Zelaya admite revés electoral y señala a Nasralla como ganador según conteo interno de Libre

El expresidente de Honduras y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, reconoció públicamente la derrota de su partido en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y afirmó que, según el conteo interno de actas, el ganador de la contienda presidencial es el candidato liberal Salvador Nasralla.

A través de la red social X, Zelaya explicó que antes de hacer el anuncio consultó con la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, y que la información se basa en un conteo acta por acta realizado por la estructura del partido. “Según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, quien gana la presidencia es Salvador Nasralla”, escribió.

El reconocimiento del exmandatario se da en medio de un ambiente político tenso, marcado por el estrecho margen entre Nasralla y el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien continúa liderando el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el último registro divulgado por el CNE, con un 99,40 % de actas procesadas, Asfura acumula 1.298.835 votos (40,52 %), mientras Nasralla mantiene 1.256.428 votos (39,48 %). Sin embargo, aún están pendientes 2.773 actas con inconsistencias, cuya revisión comenzará el miércoles y podría influir en el resultado final.

El proceso electoral también estuvo marcado por la polémica internacional, luego de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump anunciara su respaldo a Asfura pocos días antes de las votaciones, además de prometer un eventual indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Nueva York por narcotráfico y armas.

La contienda del 30 de noviembre movilizó a millones de hondureños que eligieron no solo al próximo presidente, sino también a tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

El país permanece a la expectativa de la segunda fase del escrutinio, que definirá el rumbo político de los próximos cuatro años.