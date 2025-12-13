Marathón impone su jerarquía en Olancho y toma ventaja en la triangular

Olancho, Honduras.– Marathón inició con autoridad su participación en la triangular final del Grupo B al vencer 0-3 a Olancho FC en condición de visitante, resultado que lo coloca como uno de los firmes candidatos a pelear por el título del torneo. Mientras Platense tuvo jornada de descanso, los verdolagas aprovecharon para marcar territorio desde la primera fecha.

El equipo dirigido por el argentino Pablo Lavallén mostró orden táctico, solidez defensiva y contundencia en los momentos clave. Aunque el primer tiempo fue parejo y con pocas opciones claras, Marathón comenzó a inclinar la balanza con mayor posesión y mejor juego colectivo.

La apertura del marcador llegó al minuto 24, cuando Isaac Castillo culminó una acción generada por Odín Ramos con un potente zurdazo que dejó sin reacción al portero Gerson Argueta. Poco después, Olancho sufrió la baja de su guardameta César Samudio, quien salió lesionado y fue sustituido por el debutante Enzo Torres.

Antes del descanso, los potros estuvieron cerca del empate con un remate de Óscar Almendárez, pero la falta de precisión mantuvo la ventaja visitante. En el complemento, Marathón controló el ritmo del juego y fue más peligroso en ataque, con intentos de Iván Anderson y transiciones rápidas que pusieron en aprietos a la defensa local.

La sentencia llegó en la recta final. Al 83’, Cristian Sacaza firmó el segundo tanto tras una brillante acción individual, y en tiempo añadido Rubilio Castillo selló el 0-3 definitivo, confirmando el sólido arranque del Monstruo Verde en la triangular.

Con este triunfo, Marathón envía un mensaje claro a sus rivales y arranca con paso firme su camino rumbo a una posible nueva final.