Retraso en el conteo decisivo: ausencia de delegados frena revisión de actas en el CNE

Tegucigalpa, 14 de diciembre de 2025 – 5:38 a. m.

El inicio del escrutinio especial de más de 2,700 actas con inconsistencias continúa en suspenso debido a la falta de presentación de miembros acreditados por algunos partidos políticos, un retraso que mantiene en vilo la definición de más de 500 mil votos clave para determinar quién será el próximo presidente de Honduras.

La presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, confirmó que, pese a que la institución ya tiene lista toda la logística y los mecanismos de control, la ausencia de delegados partidarios ha impedido que las Juntas Especiales de Verificación y Revisión (JEVR) inicien formalmente sus labores.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Hall detalló que las actividades en el Centro Logístico Electoral (CLE) se desarrollan con normalidad, bajo estrictos sistemas de seguridad, videovigilancia permanente y el resguardo de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional. No obstante, subrayó que el factor humano indispensable para arrancar el proceso aún no está completo.

Según explicó la consejera, las credenciales de los miembros de las Juntas de Escrutinio Especial ya fueron entregadas, y el CNE avanza en el enrolamiento del personal para garantizar un ingreso seguro a las instalaciones. Este procedimiento continuará durante las próximas horas, con el objetivo de dejar todo preparado para el momento en que los delegados partidarios se presenten.

“De acuerdo con información que me han remitido hace pocos minutos, a esta hora hay más de cien personas acreditadas del Partido Nacional y de Libre, pero aún no se han presentado miembros de los otros partidos”, precisó Hall, evidenciando el desbalance en la asistencia de representantes políticos.

El CNE reiteró que ya están instalados todos los mecanismos de control y transparencia, incluyendo cámaras de vigilancia y transmisión en directo del proceso, para garantizar que la revisión de actas se realice de forma abierta y confiable. En ese sentido, la presidenta consejera enfatizó que ahora corresponde a los partidos políticos cumplir con su responsabilidad y enviar a sus delegados para integrar las JEVR.

Ante la importancia del proceso y la expectativa nacional que genera, Hall hizo un llamado público a la corresponsabilidad de todos los actores involucrados en la contienda electoral. “Hago una respetuosa exhortación para que cada actor del proceso electoral asuma la parte de responsabilidad que corresponde”, expresó, remarcando que el retraso no obedece a fallas logísticas del ente electoral.

El escrutinio especial es considerado una etapa determinante del proceso, ya que la revisión de estas actas podría inclinar la balanza en un escenario electoral ajustado. Mientras persista la ausencia de delegados de algunos partidos, el país deberá esperar para conocer avances concretos en un conteo que definirá el rumbo político de Honduras para los próximos años.