Simpatizantes de Libre bloquean el bulevar FFAA en respaldo a Jorge Aldana tras denuncias por resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.— Miembros y simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) realizaron este lunes tomas en el bulevar Fuerzas Armadas (FFAA), a la altura del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en la capital, como muestra de respaldo al alcalde capitalino y candidato a la reelección, Jorge Aldana, en medio de la controversia por los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

La movilización provocó interrupciones significativas en el tránsito vehicular durante varias horas, afectando a conductores y usuarios del transporte público que se desplazaban por una de las principales arterias viales de Tegucigalpa. Agentes de la Policía Nacional se mantuvieron en el sector para resguardar el orden y facilitar desvíos, mientras los manifestantes portaban banderas y consignas en apoyo al edil capitalino.

Durante la protesta, Aldana reiteró públicamente sus denuncias al asegurar que su contrincante, Juan Diego Zelaya, estaría intentando “arrebatarle el triunfo” obtenido en las urnas. El alcalde afirmó que los datos en poder de su partido confirman su victoria y cuestionó los señalamientos y recursos interpuestos por el sector opositor, a los que calificó como parte de una estrategia para desconocer la voluntad popular.

Por su parte, dirigentes de Libre que acompañaron la toma del bulevar señalaron que permanecerán vigilantes del proceso postelectoral y exigieron respeto a los resultados, al tiempo que llamaron a las autoridades electorales a actuar con transparencia y celeridad. “Defendemos el voto del pueblo capitalino y no permitiremos retrocesos”, expresaron voceros del partido durante la concentración.

Desde el otro sector político, representantes afines a Juan Diego Zelaya han sostenido que existen inconsistencias que deben ser revisadas por las instancias correspondientes, insistiendo en que cualquier revisión debe realizarse por la vía legal y sin presiones en las calles.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no se pronunció de inmediato sobre la protesta, aunque ha reiterado en comunicados previos que los mecanismos de verificación y recuento están contemplados en la ley y deben desarrollarse con apego a los procedimientos establecidos.

Mientras tanto, sectores empresariales y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a evitar bloqueos que perjudiquen a la población y a privilegiar el diálogo institucional para resolver las disputas electorales.

La toma del bulevar FFAA se suma a una serie de manifestaciones registradas en distintos puntos del país tras los comicios, reflejando el clima de tensión política que persiste a la espera de definiciones oficiales y resoluciones que confirmen los resultados finales en la capital.