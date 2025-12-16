Yani Rosenthal exhorta a consejeros del CNE a anteponer la Constitución sobre intereses partidarios

Fecha: 16 de diciembre de 2025

El expresidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal (CEPL), Yani Rosenthal, lanzó un enérgico llamado a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que actúen con apego irrestricto a la Constitución y a las leyes de la República, por encima de cualquier presión o línea partidaria, en medio del clima de tensión política que rodea el proceso electoral.

Rosenthal recordó que, si bien los partidos políticos proponen a los tres consejeros electorales, una vez nombrados y juramentados estos funcionarios adquieren un compromiso superior con el Estado hondureño. “Los partidos los proponen, pero una vez que asumen el cargo, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Desde ese momento, su deber primordial es con Honduras, no con los intereses, deseos o expectativas de ninguna organización política”, subrayó.

El dirigente liberal fue enfático al señalar que ningún consejero del CNE debe aceptar instrucciones ilegales provenientes de partidos políticos. A su criterio, hacerlo no solo constituye una falta ética, sino que puede derivar en responsabilidades penales. “Es ilógico e inaceptable que un consejero reciba órdenes de un partido, y más aún si esas órdenes son ilegales. El Código Penal es claro al establecer sanciones para quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de los órganos electorales”, advirtió.

En ese contexto, Rosenthal hizo referencia directa a la obligación legal de los consejeros de integrar el pleno del CNE y participar en las decisiones institucionales. “Integrar el pleno y votar no es opcional, es una obligación. El consejero Marlon Ochoa, como cualquier otro, tiene derecho a votar a favor o en contra de una resolución, pero no a ausentarse deliberadamente ni a intentar impedir la conformación del quórum, porque eso incluso puede constituir un delito”, afirmó.

El expresidente del CEPL agregó que el marco legal hondureño contempla figuras penales específicas para este tipo de conductas. “Existen delitos claramente tipificados en el capítulo de delitos electorales del Código Penal. Bloquear el funcionamiento del CNE no solo es una falta administrativa, puede acarrear consecuencias penales serias”, puntualizó.

Rosenthal también advirtió que acciones orientadas a paralizar o sabotear las decisiones del ente electoral ponen en riesgo la transparencia y la legitimidad del proceso democrático. “Cuando se intenta bloquear al CNE, no solo se viola la ley, sino que se afecta directamente la confianza ciudadana en el sistema electoral y se compromete la estabilidad democrática del país”, expresó.

Finalmente, insistió en que el momento que vive Honduras exige responsabilidad y madurez política de todos los actores involucrados. “Los consejeros electorales deben actuar con independencia, valentía y apego a la ley. Su lealtad es con la democracia, con el Estado de derecho y con el pueblo hondureño, no con consignas partidarias”, concluyó.