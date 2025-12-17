miércoles, diciembre 17, 2025
type here...
De interésDe último momentoHondurasTendencias
Updated:

lluvias seguirán afectando varias regiones de Honduras

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
42
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

Tegucigalpa, 17 de diciembre de 2025 — La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció este miércoles la prórroga por 24 horas de la alerta verde en seis departamentos del país debido a las continuas lluvias generadas por el ingreso de una masa de aire frío, informó la institución en un comunicado oficial.

La medida, que entró en vigencia a partir de las 7:00 p.m. del martes 16 de diciembre, fue emitida ante la persistente influencia del fenómeno meteorológico que mantiene condiciones inestables y precipitaciones en diversas zonas del territorio hondureño.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío continuará provocando vientos frescos del noreste, nubosidad y lluvias de moderada intensidad, especialmente en las regiones norte y noroccidente del país. También se esperan precipitaciones débiles en el occidente, centro y oriente, así como un descenso en las temperaturas ambientales.

Los departamentos incluidos en la alerta verde extendida son:

  • Islas de la Bahía

  • Santa Bárbara

  • Cortés

  • Yoro

  • Atlántida

  • Colón

Copeco instó a la población, especialmente a quienes viven en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y derrumbes, a estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y a seguir las recomendaciones de protección civil para prevenir accidentes y daños.

Artículo anterior
Tragedia vial en Guamilito: choque entre rapidito y camión cobra una vida y deja múltiples lesionados
Artículo siguiente
Captan violento asalto a motociclista en barrio Bella Vista de Tegucigalpa. Ver video
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
Animal PoliticoRedacción Gerencial -

Roberto Contreras advierte escalada de conflictividad política ante retrasos del escrutinio electoral

Tegucigalpa, Honduras.— La crisis postelectoral que atraviesa el país continúa agudizándose en medio de confrontaciones, retrasos en el escrutinio...
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img

Conectados

Recibe en tu correo

- Advertisement -spot_img

© El Periódico | Todos los Derechos Reservados