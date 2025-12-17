lluvias seguirán afectando varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, 17 de diciembre de 2025 — La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció este miércoles la prórroga por 24 horas de la alerta verde en seis departamentos del país debido a las continuas lluvias generadas por el ingreso de una masa de aire frío, informó la institución en un comunicado oficial.

La medida, que entró en vigencia a partir de las 7:00 p.m. del martes 16 de diciembre, fue emitida ante la persistente influencia del fenómeno meteorológico que mantiene condiciones inestables y precipitaciones en diversas zonas del territorio hondureño.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío continuará provocando vientos frescos del noreste, nubosidad y lluvias de moderada intensidad, especialmente en las regiones norte y noroccidente del país. También se esperan precipitaciones débiles en el occidente, centro y oriente, así como un descenso en las temperaturas ambientales.

Los departamentos incluidos en la alerta verde extendida son:

Islas de la Bahía

Santa Bárbara

Cortés

Yoro

Atlántida

Colón

Copeco instó a la población, especialmente a quienes viven en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y derrumbes, a estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y a seguir las recomendaciones de protección civil para prevenir accidentes y daños.