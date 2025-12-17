Secretarías estatales facilitan participación de empleados en movilizaciones convocadas por Libre

Tegucigalpa, Honduras | 17 de diciembre de 2025

El Gobierno de la República, a través de distintas dependencias del Estado, comenzó a facilitar la participación de empleados públicos en las movilizaciones convocadas por el partido Libertad y Refundación (Libre) para este miércoles y jueves en la capital, en respaldo a la presidenta Xiomara de Zelaya, quien ha denunciado la existencia de un supuesto intento de golpe de Estado contra su administración.

Las movilizaciones, calificadas por el oficialismo como “masivas”, responden al llamado directo de la mandataria y del coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quienes han instado a las bases del partido, colectivos y simpatizantes a concentrarse en distintos puntos estratégicos de Tegucigalpa, particularmente en las cercanías del Centro Logístico Electoral (CLE).

Según el discurso del Ejecutivo, las protestas buscan defender el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en medio de un proceso de conteo de votos que aún mantiene al país en un clima de incertidumbre política.

En este contexto, en las últimas horas se conoció un oficio circular emitido por la Secretaría de Educación, mediante el cual se instruye a sus dependencias a nivel nacional a brindar facilidades administrativas al personal que desee acompañar las movilizaciones programadas para los días 17 y 18 de diciembre en la capital.

El documento, dirigido a funcionarios y autoridades del sistema educativo, establece que la disposición aplica especialmente para las dependencias con oficinas regionales, con el objetivo de permitir que el personal bajo su cargo pueda trasladarse a Tegucigalpa y participar en las actividades convocadas por el partido oficialista.

En el oficio, la Secretaría de Educación señala que las movilizaciones tienen como propósito respaldar a la presidenta Xiomara de Zelaya y continuar con acciones de presión social en defensa del orden democrático, ante lo que el Gobierno considera la posible gestación de un golpe de Estado promovido por sectores opositores y actores externos.

De acuerdo con el oficialismo, las protestas también buscan presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que acceda a un recuento “voto por voto” de todas las actas correspondientes a la fórmula presidencial, una exigencia que Libre considera indispensable para garantizar la transparencia del proceso electoral, pese a que organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), han manifestado que los comicios del 30 de noviembre fueron legítimos.

Durante las primeras horas de este miércoles, específicamente a las 6:27 de la mañana, se reportó un tráfico fluido en las inmediaciones de Casa de Gobierno, uno de los puntos donde se presume podrían concentrarse simpatizantes de Libre. No obstante, hasta ese momento, la realización de movilizaciones en esa zona no había sido confirmada oficialmente.

Ante la magnitud de las protestas previstas, especialmente para el jueves, distintos sectores de la sociedad civil, la empresa privada y actores políticos han hecho un llamado a la mediación y al diálogo urgente, advirtiendo sobre el riesgo de que una confrontación en las calles derive en una ruptura del Estado de derecho.

Mientras el oficialismo sostiene que mantendrá la presión popular hasta que se respete lo que considera la voluntad del pueblo hondureño, sectores de la oposición y observadores internacionales insisten en que cualquier controversia electoral debe resolverse dentro del marco institucional del CNE, alertando que la intimidación, el uso de recursos públicos y la violencia solo contribuyen a debilitar la legitimidad de las instituciones democráticas del país.