Obras millonarias contra inundaciones en La Lima quedaron en papel pese a fondos del BID

Gobierno licitó L500 millones para obras en Valle de Sula, pero no se hicieron

Son parte del “Programa para aumentar la resiliencia ante las inundaciones en el Valle de Sula” financiado con un préstamo de 20 millones de dólares del BID. Obras debían iniciar en enero de 2025

La Lima, Cortés.

A pesar de que más de 500 millones de lempiras fueron licitados para ejecutar obras urgentes de mitigación de inundaciones en el municipio de La Lima y zonas aledañas del Valle de Sula, los proyectos nunca se pusieron en marcha, dejando a miles de familias nuevamente expuestas durante el último invierno, según consta en documentación oficial revisada y testimonios de autoridades locales y organizaciones comunitarias.

Los fondos formaban parte del “Programa para aumentar la resiliencia ante las inundaciones en el Valle de Sula”, financiado con un préstamo de 20 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Estado de Honduras. De ese monto, más de 528 millones de lempiras fueron asignados específicamente al proyecto denominado “Rehabilitación de cauces, ríos y canales en el municipio de La Lima, Villanueva y San Manuel”, el cual debía iniciar en enero de 2025.

Sin embargo, a un año de la fecha prevista para el arranque de las obras, no se reporta ningún avance físico en el territorio. Las autoridades del gobierno saliente, que se preparan para entregar el poder en cuestión de semanas, tampoco han informado de manera oficial a la municipalidad de La Lima, a los patronatos ni a las organizaciones civiles si los proyectos fueron efectivamente adjudicados ni en qué estado administrativo se encuentran.

Licitación sin ejecución

De acuerdo con los documentos, el proceso de licitación fue lanzado el 1 de noviembre de 2024, luego de que el Gobierno anunciara públicamente la aprobación del préstamo del BID para financiar obras de control de inundaciones y fortalecimiento institucional en el Valle de Sula, una de las regiones más vulnerables del país frente a fenómenos climáticos extremos.

Las obras contemplaban la reconstrucción y rehabilitación de bordos, así como la limpieza, dragado y ampliación de canales de alivio que actualmente se encuentran severamente azolvados y cubiertos de maleza. Entre los proyectos más importantes destaca la rehabilitación de 11 kilómetros del canal Maya, en los municipios de La Lima y San Manuel, y otros 11 kilómetros del canal Campín, ambos considerados piezas clave para el manejo de las crecidas del río Chamelecón.

Según la planificación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), los trabajos en cada canal debían ejecutarse en un plazo aproximado de 12 meses a partir de la orden de inicio, algo que nunca ocurrió. Posteriormente, el inicio fue reprogramado para mediados de 2025, pero las comunidades aseguran que la campaña política terminó por paralizar por completo el proceso.

Canales colapsados y riesgo latente

Actualmente, los 11 kilómetros del canal Maya presentan un alto nivel de azolvamiento y vegetación, reduciendo drásticamente su capacidad de conducción de agua. Este canal funciona como alivio directo del río Chamelecón y, una vez rehabilitado, podría manejar hasta 750 metros cúbicos por segundo, disminuyendo de forma significativa el riesgo de desbordamientos en las zonas bajas de La Lima.

Delmis Cardona, coordinador del Comité de Emergencia Municipal (Codem) de La Lima, explicó que el proyecto del canal Maya forma parte de una reconstrucción integral de aproximadamente 24 kilómetros, cuya ejecución completa podría extenderse hasta tres años, dada la magnitud de los daños acumulados durante décadas y agravados por los huracanes Eta e Iota en 2020 y la tormenta Julia en 2022.

“El canal Maya se divide en dos fases. La primera va desde Guaruma 1 hasta Flores de Oriente, donde confluyen los canales Marimba, Chasnigua y Comandante, formando el canal Campín, que finalmente descarga en el río Chamelecón, en el sector de Bandera, Choloma”, detalló Cardona.

En el caso del canal Campín, la capacidad hidráulica es incluso mayor, ya que recibe caudales combinados de hasta mil metros cúbicos por segundo, lo que lo convierte en una infraestructura estratégica para la protección de amplias zonas del Valle de Sula.

Comunidades exigen respuestas

Pese a la importancia de estas obras, las comunidades aseguran que nunca recibieron una explicación oficial sobre las razones del retraso. Enrique Contreras, representante del Codem por la Cámara de Comercio de La Lima, lamentó la falta de comunicación y transparencia por parte de las autoridades centrales.

“Estas obras no son complementarias al proyecto de la represa El Tablón. Aunque no hemos sufrido inundaciones recientes, nuestro nivel de protección no es el mismo que antes de Eta e Iota. Los sistemas hidráulicos quedaron dañados y el canal Maya está totalmente azolvado”, señaló Contreras.

Por su parte, Domingo Leiva, presidente del patronato de la comunidad de El Paraíso, indicó que a nivel local se les informó que la empresa Carbajal habría ganado la licitación y que los trabajos debían iniciar a finales de 2024, dada la gravedad de la situación.

“Ahora lo que necesitamos es que los nuevos funcionarios del Gobierno agilicen el inicio del proyecto. El dinero ya está, el proyecto fue licitado y adjudicado. Lo urgente es que se ejecute en este período y no en pleno invierno. Las comunidades estamos listas para facilitar la entrada de la maquinaria”, expresó Leiva.

En El Paraíso, una de las zonas más vulnerables de La Lima, también persiste un hundimiento en el margen derecho del canal Campín, cerca de la aldea Limones, que representa un riesgo adicional ante cualquier crecida repentina.