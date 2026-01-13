Unión Europea expresa inquietud por intento de nuevo escrutinio y exhorta a respetar la decisión de las urnas en Honduras

La Unión Europea (UE) manifestó este martes su preocupación ante los recientes llamados de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, para realizar un nuevo escrutinio de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025, y reiteró su exhortación a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

A través de un comunicado oficial, la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior subrayó que el bloque comunitario respalda el trabajo de las instituciones electorales hondureñas y reconoce la proclamación oficial de resultados realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual declaró como presidente electo legítimo al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, además de confirmar los resultados definitivos de las elecciones legislativas y municipales.

“La Unión Europea reitera su apoyo al trabajo de las instituciones electorales hondureñas y a la proclamación oficial de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral”, indicó la vocera, al tiempo que enfatizó que el proceso electoral ya fue concluido conforme a la normativa vigente del país.

En el mismo pronunciamiento, la UE condenó los actos de violencia registrados contra actores políticos en los últimos días y llamó a todos los sectores a contribuir a un ambiente de calma, diálogo y respeto institucional. Asimismo, instó a garantizar una transición de poder pacífica y ordenada, en beneficio de la estabilidad democrática de Honduras.

“La voluntad del pueblo hondureño, claramente expresada a través del proceso electoral, debe ser respetada. Estamos deseando trabajar con el presidente electo, Nasry Asfura, y su administración”, añadió el comunicado, dejando clara la postura del bloque europeo frente al escenario político postelectoral.

La reacción de la Unión Europea surge tras la aprobación, el pasado viernes, de un decreto legislativo para realizar un nuevo escrutinio, avalado por un reducido grupo de diputados del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). La iniciativa fue promovida por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y posteriormente sancionada por la mandataria Xiomara Castro, quien el sábado reiteró su solicitud de un recuento “voto por voto”.

Este llamado se produjo a pesar de que el CNE dio a conocer oficialmente los resultados finales en diciembre y de que la propia presidenta Castro había asegurado, el 18 de diciembre, durante una ceremonia de las Fuerzas Armadas, que respetaría la declaratoria emitida por el órgano electoral. En contraste, el presidente del Congreso ha mantenido una postura crítica frente a dichos resultados, los cuales no reconoce, luego de no haber logrado su reelección como diputado para el próximo período legislativo.

De acuerdo con el marco legal vigente, las actas electorales que presentaron inconsistencias y no fueron escrutadas inicialmente fueron remitidas al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), instancia que tiene como plazo máximo el 20 de enero para emitir un informe definitivo e inapelable sobre esos casos.

No obstante, Redondo advirtió el pasado sábado que, si el CNE no procedía con el nuevo recuento voto por voto, el Congreso Nacional asumiría esa tarea, una declaración que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de diversos sectores políticos, empresariales y de la comunidad internacional, que advierten sobre un posible quiebre del orden constitucional.

La postura expresada por la Unión Europea se suma a la de otros actores internacionales que han instado a Honduras a respetar la institucionalidad electoral y a preservar la estabilidad democrática del país, en un contexto marcado por tensiones políticas y un clima de incertidumbre tras las elecciones generales.