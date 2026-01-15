Colectivos de Libre presiónan en Tegucigalpa para exigir revisión voto por voto para el alcalde



Tegucigalpa, 15 de enero de 2026

Las protestas impulsadas por colectivos y simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) continúan este jueves en distintos puntos del Distrito Central, en una escalada de acciones que busca presionar a las autoridades electorales para que se realice un recuento manual de los votos correspondientes a la elección de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Desde tempranas horas de la mañana, grupos organizados se apostaron en arterias clave de Tegucigalpa, provocando interrupciones parciales y totales del tránsito vehicular. Entre los sectores afectados se encuentran los alrededores del Estadio Nacional, el bulevar Centroamérica, la carretera a Olancho, tramos de la CA-5 y las inmediaciones del edificio de la alcaldía capitalina, donde se registraron concentraciones masivas, quema de llantas y cierres intermitentes.

Las manifestaciones tienen como eje central el rechazo a los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador de la comuna capitalina al candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, para el período 2026-2030. De acuerdo con el ente electoral, Zelaya se impuso por un estrecho margen de aproximadamente 888 votos sobre el actual alcalde y aspirante a la reelección por Libre, Jorge Aldana.

Durante las protestas, los manifestantes corean consignas como “Voto por voto, acta por acta”, “¿Cuál es el miedo?” y “Aldana ganó”, al tiempo que exhiben pancartas y banderas del partido oficialista. Los colectivos sostienen que el resultado anunciado por el CNE no refleja la voluntad popular y denuncian supuestas irregularidades en el proceso de escrutinio.

Según dirigentes del movimiento y la defensa legal del alcalde Jorge Aldana, existen alrededor de 435 actas electorales con presuntas inconsistencias, errores aritméticos y anomalías administrativas que, aseguran, justificarían un recuento manual. A juicio de Libre, la revisión de estas actas podría modificar el resultado final de la elección municipal en la capital.

No obstante, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró inadmisibles las impugnaciones presentadas por la representación legal de Aldana, decisión que fue recibida con fuertes críticas por parte del partido oficialista y sus bases. Para los colectivos, esta resolución constituye un “cierre de filas institucional” que, según afirman, busca impedir la transparencia del proceso.

En declaraciones brindadas en días recientes, el propio alcalde Jorge Aldana ha reiterado que no reconocerá una transición municipal mientras no se revisen las actas cuestionadas. “No puede haber transición si no se suman y revisan las actas. Exigimos que se respete el voto de más de medio millón de capitalinos”, expresó el edil, respaldado por dirigentes y militantes de Libre.

Las protestas han generado reacciones encontradas entre la ciudadanía. Mientras algunos sectores respaldan el derecho a la protesta y la demanda de mayor transparencia electoral, otros han manifestado su malestar por el caos vial, las afectaciones al comercio y los riesgos a la seguridad pública derivados de los bloqueos.

Pese a los llamados de distintos sectores a desescalar la confrontación, los colectivos de Libre anunciaron que mantendrán las acciones de presión de manera indefinida, hasta que las autoridades electorales accedan a realizar el recuento manual solicitado o, al menos, a revisar las actas que consideran irregulares.

En este contexto, la tensión política en la capital hondureña se mantiene elevada, a la espera de una respuesta institucional que permita encauzar el conflicto por la vía legal y evitar una mayor polarización tras el proceso electoral municipal.