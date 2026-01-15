“Estados Unidos congela tramitación de visas para 75 países ”

Washington D.C., 15 de enero de 2026 — El gobierno de Estados Unidos anunció ayer una suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, marcando una de las medidas más drásticas en materia de migración desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La decisión, impulsada oficialmente por el Departamento de Estado y respaldada por la Casa Blanca, entrará en vigor el próximo 21 de enero de 2026 y afecta de manera directa a solicitantes de residencia permanente (green cards) de gran parte del mundo.

Un giro radical en la política migratoria

Según un comunicado oficial de la Secretaría de Estado, la medida no significa un bloqueo total de entrada al país, pero sí implica que las aplicaciones para visas de inmigrante no serán aprobadas ni emitidas mientras se revisan y fortalecen los procedimientos de evaluación consular. La administración argumenta que la suspensión responde a la necesidad de evitar que nuevos inmigrantes se conviertan en una “carga pública” para el sistema estadounidense.

La lista de países afectados incluye naciones tan diversas como Afganistán, Brasil, Irán, Nigeria, Rusia, Egipto y muchos más, abarcando regiones de África, Asia, Europa y América Latina. Aunque los titulares se han concentrado en países tradicionalmente asociados con flujos migratorios complejos, también figuran estados aliados cuyos ciudadanos ahora enfrentan una incertidumbre sin precedentes.

Impacto global y reacción internacional

La decisión ha generado alarma entre las comunidades migrantes y organizaciones de derechos humanos, que advierten que la suspensión podría afectar negativamente a familias que esperan reunirse en Estados Unidos y a trabajadores que han sido elegidos por empleadores estadounidenses para proyectos de largo plazo. Algunos expertos también señalan que la medida podría tensar relaciones diplomáticas con países incluidos en la lista si no se negocian excepciones o acuerdos bilaterales.

Diversos analistas señalan que esta nueva política se enmarca en un patrón más amplio de restricciones migratorias bajo la administración de Trump. Desde su regreso a la presidencia en 2025, la administración ha intensificado las deportaciones, reforzado criterios de revisión de solicitudes y ampliado vetos anteriores, incluyendo bloqueos de entrada para ciertos pasaportes o restricciones adicionales a beneficiarios de ayudas federales.

¿Qué cambia para los solicitantes de visas?

Aunque el procesamiento de visas de inmigrante está en pausa, otros tipos de visas, como las de visitante, estudiante o trabajo temporal, no están suspendidas automáticamente por esta medida específica —aunque pueden seguir sujetas a otras restricciones o requisitos reforzados por la administración. Además, quienes ya posean visas válidas no están automáticamente despojados de ellas por esta decisión, pero los nuevos solicitantes deberán enfrentar un proceso de revisión más estricto y prolongado.

El portavoz del Departamento de Estado ha reiterado que esta pausa permitirá “evaluar y mejorar” los filtros consulares para garantizar que los inmigrantes admitidos al país no representen “una carga para los contribuyentes estadounidenses”. Sin embargo, críticos de la política califican la justificación como vaga y señalan que no existe una fecha clara para reanudar las gestiones de visas suspendidas.