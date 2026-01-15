Más de 500 muertos en masacres marcan el cierre del gobierno de Xiomara Castro entre avances y críticas”

Tegucigalpa, Honduras. Al finalizar su administración, la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento enfrenta un panorama complejo en materia de seguridad ciudadana, con un saldo acumulado de 562 personas fallecidas en 146 masacres desde que asumió el poder en enero de 2022, según un recuento periodístico basado en monitoreo de medios de comunicación.

Durante los cuatro años de su gestión, los homicidios múltiples —asesinatos en los que murieron varias personas en un mismo hecho— han sido una constante que ha marcado la percepción de inseguridad en el país, pese a la implementación de medidas extraordinarias como el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 y prorrogado en múltiples ocasiones.

Masacres y homicidios: cifras que no ceden

De acuerdo con datos recabados por el diario El Heraldo, desde enero de 2022 hasta los primeros días de enero de 2026 se reportaron 146 masacres en territorio hondureño, con un total de 562 víctimas fatales.

2022 fue el año con más eventos violentos de este tipo: 47 masacres que dejaron 167 muertos .

En 2023 , aunque el número de masacres se redujo a 43 , las víctimas subieron a 207 .

Durante 2024 se tuvieron 24 masacres con 78 fallecidos, una aparente disminución que luego se revirtió en 2025, cuando se contabilizaron 31 masacres y 107 muertes.

Los departamentos con más eventos de esta naturaleza han sido Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Olancho y Colón, concentrando el grueso de los casos reportados.

Estas cifras —no incluyen las muertes derivadas de enfrentamientos directos con fuerzas del orden— dan una muestra de la persistencia de estructuras criminales que planifican y ejecutan ataques múltiples, muchas veces ligados a disputas territoriales de grupos organizados como las maras y bandas criminales.