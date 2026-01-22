Presión ciudadana para revelar a diputados liberales que respaldaron la directiva nacionalista

La conformación de la Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada por el Partido Nacional, continúa generando una fuerte polémica en la opinión pública, luego de que amplios sectores de la sociedad hondureña comenzaran a exigir la publicación del listado oficial de diputados del Partido Liberal que votaron a favor de dicha directiva.

En redes sociales, foros ciudadanos y espacios de análisis político, el reclamo se ha vuelto recurrente: los hondureños demandan conocer con claridad quiénes fueron los legisladores liberales que decidieron respaldar una estructura de poder liderada por el Partido Nacional, pese a que en el discurso previo a la instalación del Congreso se hablaba de posturas divergentes y de la búsqueda de una agenda propia del liberalismo.

La votación que permitió la integración de la Junta Directiva del Legislativo se produjo en un ambiente marcado por negociaciones intensas, acuerdos de último momento y tensiones entre las distintas bancadas. Finalmente, el Partido Nacional logró afianzarse en los principales cargos de dirección del Congreso, situación que solo fue posible gracias al respaldo de diputados de otras fuerzas políticas, entre ellas un sector del Partido Liberal.

Silencio oficial y presión social

Hasta ahora, ni la bancada liberal ni la Secretaría del Congreso Nacional han divulgado un listado detallado y oficial de los diputados liberales que votaron a favor de la directiva nacionalista, lo que ha incrementado las suspicacias y el malestar ciudadano. Para analistas políticos, este silencio alimenta la percepción de acuerdos políticos “bajo la mesa” y debilita la confianza en los partidos tradicionales.

“Los votantes tienen derecho a saber cómo actuaron sus representantes en una decisión tan trascendental como la elección de la directiva del Congreso. No se trata de linchamiento político, sino de rendición de cuentas”, señaló un analista consultado en programas de opinión.

Organizaciones de sociedad civil también se han pronunciado, recordando que el acceso a la información pública es un principio fundamental de la democracia y que los diputados, al ser funcionarios electos, están obligados a transparentar su actuación legislativa.

División interna en el Partido Liberal

Al interior del Partido Liberal, la votación ha dejado en evidencia profundas divisiones. Mientras un sector defiende la decisión de apoyar la directiva del Partido Nacional como una estrategia de gobernabilidad y equilibrio político frente a Libre, otro grupo considera que ese respaldo contradice los acuerdos internos y debilita la identidad del liberalismo como fuerza independiente.

Dirigentes liberales han reconocido, en declaraciones públicas, que existen diferencias internas, pero han evitado confirmar nombres o números exactos de los diputados que votaron en favor de la Junta Directiva nacionalista. Esta postura ha sido interpretada por las bases del partido como una falta de claridad que podría tener costos políticos a mediano y largo plazo.

Demanda de rendición de cuentas

El reclamo ciudadano va más allá de una simple lista de nombres. Para muchos hondureños, la exigencia representa una demanda más amplia de rendición de cuentas en un Congreso que inicia funciones en medio de una crisis de credibilidad, marcada por antecedentes de corrupción, confrontación política y decisiones alejadas de las promesas de campaña.

“La gente quiere saber quiénes son, por qué votaron así y a cambio de qué. Eso es lo mínimo en una democracia”, se lee en uno de los mensajes más compartidos en redes sociales.

Mientras tanto, el Congreso Nacional continúa sus primeras sesiones bajo la sombra de la controversia, con una ciudadanía vigilante que exige transparencia, coherencia política y responsabilidad a los diputados que juraron representar los intereses del pueblo hondureño.