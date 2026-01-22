“El Liberalismo y la Democracia en Juego: El Duro Mensaje de Roberto ‘Pollo’ Contreras al País”

Tegucigalpa / San Pedro Sula, Honduras — En medio de un ambiente político cargado de tensión y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL) y actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto “Pollo” Contreras, lanzó en las últimas semanas una serie de declaraciones que se han convertido en el centro del debate político nacional sobre el estado de la democracia en el país.

Contreras, una figura cada vez más influyente dentro de su instituto político, ha defendido públicamente las decisiones asumidas por el Partido Liberal en el contexto de la conformación de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, señalando que su organización política optó por una ruta que, según él, “salvaguarda la estabilidad democrática y el orden constitucional” de Honduras.

“No podemos permitir que volvamos a vivir cuatro años más como los que pasaron… hay que darle vuelta a esa página. Esta vez fue democráticamente, y eso es lo que queremos los hondureños, vivir en paz, con felicidad y prosperidad”, afirmó Contreras, enfatizando que la decisión del Partido Liberal de no aliarse con Libertad y Refundación (Libre) fue un acto de “sacrificio por la democracia”.

Críticas internas y disciplina partidaria

Con un estilo firme al frente del CCEPL, Contreras no ha dudado en marcar líneas claras dentro de su propio partido. A mediados de diciembre de 2025, advirtió que cualquier miembro que negociara con el partido Libre sería expulsado del Partido Liberal, incluyendo diputados, alcaldes o candidatos, asegurando que esa medida buscaba preservar la integridad y autonomía del instituto político.

Asimismo, Contreras aclaró que su partido no había designado personal para el escrutinio electoral ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), deslindando a la dirigencia liberal de la responsabilidad directa sobre el conteo de actas, aunque reiteró su respaldo institucional al proceso democrático que lleva a cabo el ente electoral.

Una figura controvertida frente a la democracia

Además de su papel como dirigente partidario, Contreras ha sido protagonista de diversas polémicas. En su ciudad, San Pedro Sula, ha enfrentado investigaciones, denuncias de persecución política y cuestionamientos sobre la fiscalización de su gestión municipal. Estos elementos alimentan un contexto donde los discursos sobre democracia y justicia —especialmente en un año electoral— cobran una dimensión crucial.

En este panorama, el discurso de Contreras insistiendo en la defensa de la democracia hondureña refleja no solo las tensiones internas del Partido Liberal, sino también la complejidad de la escena política nacional, donde alianzas, disputas y acusaciones cruzadas moldean la percepción pública sobre el funcionamiento del sistema democrático.