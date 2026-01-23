Alianza PN–PL impulsa reformas para redefinir el poder en el Congreso Nacional

El Congreso Nacional se apresta a juramentar este viernes a su junta directiva en propiedad para el período 2026-2030, en una sesión donde se prevé la ratificación del nacionalista Tomás Zambrano como presidente del Legislativo, fruto de un acuerdo político entre las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal.

Dicho pacto incluye un ambicioso paquete de reformas electorales, constitucionales y legales orientadas a limitar los excesos de poder en el Congreso, particularmente los atribuidos a la Comisión Permanente, al presidente del Legislativo y a actores clave como el jefe del Estado Mayor Conjunto y consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Junto a Zambrano, se mantiene la designación de Godofredo Fajardo, de la Democracia Cristiana, como vicepresidente, y del nacionalista Carlos Ledesma como secretario, cargos definidos previamente en la sesión preparatoria. La alianza mayoritaria prevé completar los 14 puestos restantes de la directiva durante la sesión convocada para las 11:00 de la mañana.

Cálix aseguró que la alianza cuenta con los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales sin depender de Libre, siempre que se mantenga la cohesión alcanzada en la sesión preparatoria. Entre los cambios prioritarios figuran la eliminación de los subsidios y del fondo departamental, la restricción de la Comisión Permanente, reformas a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para frenar la politización castrense, y regulaciones al funcionamiento del CNE para evitar bloqueos institucionales.

Las reformas comenzarían a discutirse este año, con miras a ser ratificadas en el siguiente período legislativo y entrar en vigencia antes de las elecciones generales de 2029, marcando un nuevo capítulo en la correlación de fuerzas del poder legislativo hondureño.