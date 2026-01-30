Fundación 15 de Septiembre pide acciones inmediatas para asistir a migrantes hondureños en EE. UU.

Tegucigalpa, Honduras | 30 de enero de 2026

La Fundación 15 de Septiembre urgió este jueves a la nueva administración del presidente Nasry Asfura a adoptar medidas inmediatas para atender la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, tras lo que calificó como un prolongado abandono por parte del gobierno anterior de la exmandataria Xiomara C. de Zelaya.

El presidente de la fundación, Juan Flores, denunció que miles de connacionales fueron deportados en grandes cantidades y recibieron escaso apoyo institucional, mientras otros permanecen retenidos por meses en centros de detención sin la debida asistencia consular. Según explicó, hay casos de hondureños que llevan hasta seis meses en esa condición, y recientemente se conoció del fallecimiento de dos compatriotas sin que se haya brindado información oficial suficiente.

“Desde hace meses el gobierno anterior nos tuvo abandonados. Hay hondureños que llevan hasta seis meses retenidos; recientemente fallecieron dos en centros de detención y quién sabe cuántos más, y nadie dice nada. Es urgente verificar lo que ocurre en esos centros”, expresó Flores.

El dirigente insistió en la necesidad de reactivar de inmediato los operativos consulares, señalando que actualmente no existe una operación efectiva de la red consular ni lineamientos claros para orientar a los migrantes sobre sus derechos. “No hay instrucciones, no hay guía, no hay talleres de apoyo a nuestros compatriotas, ni planificación adecuada de pasaportes o consulados móviles”, afirmó.

Flores subrayó que los consulados deben retomar jornadas periódicas —semanales o quincenales— como lo hacen otros países que, dijo, valoran el aporte de sus diásporas. “No se puede esperar seis meses para acercarse a la gente que sostiene a sus familias y a la economía con remesas”, añadió.

Finalmente, el presidente de la Fundación 15 de Septiembre llamó a la nueva canciller a agilizar los trabajos y establecer un acercamiento con las organizaciones que acompañan a los migrantes. Aseguró que la Cancillería conoce la información y el trabajo de la fundación, pero que hasta ahora no ha habido comunicación, situación que —advirtió— genera preocupación entre los hondureños en el exterior.