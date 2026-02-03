Retiran más de 1,300 licencias a conductores ebrios durante operativos de fin de semana

Tegucigalpa, Honduras.

Un total de 1,312 licencias de conducir fueron decomisadas a nivel nacional durante operativos ejecutados el fin de semana anterior por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en su mayoría a motoristas sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad.

Las autoridades informaron que las acciones se desarrollaron como parte del plan de reducción de muertes por accidentes de tránsito, concentrándose principalmente en zonas de alta afluencia nocturna y en salidas estratégicas del país, con especial incidencia en San Pedro Sula y otros sectores del departamento de Cortés, en la zona norte.

Durante el viernes, sábado y la madrugada del domingo, agentes de vialidad se apostaron en bulevares, calles principales y alrededores de centros nocturnos, donde realizaron pruebas de alcoholemia a conductores que representaban un riesgo para la seguridad vial.

La vocera de tránsito, subinspectora Rixi Montoya, detalló que el sábado 31 de enero se registraron 613 infracciones, de las cuales 28 correspondieron a conductores en estado etílico. Mientras que el domingo 1 de febrero se decomisaron 699 licencias, incluyendo 72 casos positivos por consumo de alcohol.

Montoya agregó que, entre ambos días, también se decomisaron 22 vehículos y 97 motocicletas, como parte de las medidas aplicadas a quienes incumplieron la normativa vial.

La funcionaria lamentó que, solo en esos tres días, se contabilizaran 140 accidentes de tránsito en el país, con un saldo de 10 personas fallecidas.

Motociclistas, los más vulnerables

La portavoz de la DNVT advirtió que los motociclistas continúan siendo los más afectados por la siniestralidad vial. Según las estadísticas, siete de cada diez accidentes de tránsito involucran motocicletas, una tendencia que sigue generando preocupación en las autoridades.

Rixi Montoya señaló que la Policía Nacional ha intensificado los operativos en todo el país, lo que ha permitido una reducción de al menos 48 muertes por accidentes de tránsito en comparación con 2024.

“Seguiremos trabajando fuertemente en las principales ciudades”, afirmó Montoya, al reiterar el llamado a la responsabilidad, conciencia y prudencia de los conductores.

Finalmente, la subinspectora recordó que durante los fines de semana se incrementa la movilidad hacia distintos destinos del país, por lo que exhortó a la población a evitar el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas, respetar las normas de tránsito y proteger la vida propia y la de los demás.