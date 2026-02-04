Persisten las bajas temperaturas y lluvias aisladas este miércoles en Honduras



4 febrero 2026 – 6:25 AM

Las condiciones frescas y la presencia de lluvias débiles continuarán este miércoles 4 de febrero en varias regiones de Honduras, debido a la influencia de una masa de aire frío que permanece sobre el territorio nacional, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

De acuerdo con el pronóstico oficial, la masa de aire frío seguirá provocando un descenso en las temperaturas, generando un ambiente mayormente fresco y con predominio de condiciones secas durante gran parte del día.

No obstante, COPECO detalló que, en horas de la tarde, los vientos del este y noreste transportarán humedad desde el mar Caribe, lo que ocasionará lluvias y lloviznas débiles y aisladas en sectores montañosos de las regiones norte, centro y oriente del país, acompañadas de nubosidad variable.

La institución reiteró que, aunque las precipitaciones previstas no serán de fuerte intensidad, las condiciones climáticas pueden variar, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Recomendaciones ante lluvias y bajas temperaturas

COPECO recordó a la ciudadanía seguir las medidas de prevención ante posibles lluvias, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos. Entre las recomendaciones destacan no cruzar ríos o quebradas crecidas, mantener vigilancia constante en áreas cercanas a cuerpos de agua, evitar exponerse en zonas de alto riesgo y realizar limpieza preventiva de cunetas y desagües.

Asimismo, la institución instó a informarse únicamente a través de canales oficiales como COPECO y el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), a fin de evitar la desinformación.

Las autoridades subrayaron que las condiciones del clima pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante consultar los pronósticos antes de viajar o realizar actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones emitidas por los organismos de gestión de riesgos.