Colectivos de mujeres manifestaron su rechazo categórico ante la intención obligatoria de la lectura de la Biblia en las escuelas.

Tegucigalpa, Honduras.– Organizaciones y colectivos de mujeres manifestaron su rechazo categórico ante la intención de introducir en el Congreso Nacional (CN) una iniciativa de ley que haría obligatoria la lectura de la Biblia en los centros educativos del país.

Señalaron que la iniciativa, promovida principalmente por sectores vinculados al Partido Nacional, pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de la democracia: la separación entre el Estado y las instituciones religiosas.

“Esta decisión constituye una grave amenaza al Estado laico, principio esencial que garantiza la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad de creencias religiosas y convicciones filosóficas en Honduras”, subrayaron en el comunicado.

De acuerdo con lo expuesto, uno de los aspectos que más inquieta a las agrupaciones es la posibilidad de que la iniciativa contemple la eliminación o modificación de dichos artículos, lo cual abriría la puerta a cambios estructurales en el sistema educativo nacional.

Alterar estos preceptos constitucionales significaría afectar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación libre de imposiciones religiosas.

Las organizaciones sostienen que imponer la lectura obligatoria de la Biblia en las aulas constituye una forma de “adoctrinamiento religioso”, incompatible con los principios de una educación inclusiva y plural.

En su pronunciamiento, las organizaciones enfatizaron que los centros educativos deben ser espacios seguros, inclusivos y respetuosos de la diversidad.

“Como mujeres organizadas reiteramos que ninguna religión debe ser impuesta desde el Estado, y mucho menos introducida de manera obligatoria en el sistema educativo público”, afirmaron.