Washington y Teherán se acercan a un escenario de confrontación

Teherán.– La posibilidad de un enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán cobra fuerza tras el ultimátum lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien otorgó a Teherán un plazo de entre 10 y 15 días para alcanzar un acuerdo nuclear o enfrentar un eventual ataque limitado.

El anuncio se produce luego de dos rondas de negociaciones indirectas celebradas el 6 y el 17 de febrero en Mascate y Ginebra, bajo mediación de Omán. Sin embargo, el tono de Washington ha endurecido la presión diplomática, dejando claro que la vía militar permanece sobre la mesa.

Analistas advierten que el margen para un entendimiento es cada vez más estrecho. Ali Vaez, director del Proyecto de Irán del International Crisis Group, alertó que el riesgo de conflicto es elevado debido a lo que considera un “error de cálculo” por parte de la República Islámica.

“La República Islámica cree que Estados Unidos no busca realmente un acuerdo, sino que utiliza las negociaciones como antesala de la guerra. Por eso no ha ofrecido concesiones sin precedentes ni ha tomado el proceso con la seriedad suficiente”, explicó Vaez.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, la propuesta iraní se centraría exclusivamente en el tema nuclear, descartando aceptar el enriquecimiento cero de uranio y excluyendo del debate su programa de misiles balísticos y el respaldo a grupos regionales como Hezbolá y Hamás, puntos que Washington insiste en incluir en cualquier pacto integral.

Por su parte, el analista político Mashalá Shamsolwaezin sostuvo que desde la perspectiva iraní, Estados Unidos mantiene un patrón de presión progresiva: “Primero describe el panorama como optimista, luego envía señales positivas, después eleva sus exigencias y finalmente fija un plazo que desemboca en acción militar si Irán no cede”.

No obstante, Shamsolwaezin subrayó que Irán “no está indefenso” y cuenta con capacidad para responder con firmeza, incluso con acciones contra buques estadounidenses en la región.

Las declaraciones se alinean con la postura del líder supremo iraní, Ali Jameneí, quien restó importancia al despliegue del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el golfo Pérsico y lanzó una advertencia directa: “Un portaaviones es ciertamente una máquina peligrosa, pero más peligroso es el arma que puede enviarlo al fondo del mar”.

Vaez considera que ese tipo de declaraciones refuerzan la percepción de que Teherán sobreestima su capacidad de disuasión, confiando en que Washington evitaría una guerra prolongada en Oriente Medio por su alto costo político y económico.

Despliegue militar sin precedentes recientes

Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia militar en la región, en lo que algunos analistas califican como el mayor despliegue desde la invasión de Irak en 2003. Al menos una docena de buques de guerra, sistemas antimisiles y aeronaves de combate se encuentran operando en el área. Además, un segundo grupo de ataque encabezado por el portaaviones USS Gerald R. Ford se dirige hacia la zona.

En respuesta, Irán ha realizado maniobras militares en el mar de Omán y el estrecho de Ormuz, incluyendo ejercicios conjuntos con Rusia y operaciones de la Guardia Revolucionaria que implicaron el cierre parcial del estratégico paso marítimo por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

Las autoridades iraníes han advertido que cualquier agresión será respondida con ataques contra bases estadounidenses en la región.

Mientras tanto, actores regionales como Catar, Omán, Arabia Saudí y Turquía intensifican gestiones diplomáticas para evitar una escalada bélica. A nivel internacional, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a ambas partes a mantener abiertos los canales de diálogo y apostar por la diplomacia como única salida sostenible.

Con los plazos en cuenta regresiva y las fuerzas militares en alerta máxima, el pulso entre Washington y Teherán entra en una fase crítica que podría redefinir el equilibrio de poder en Oriente Medio.