Caen sospechosos por secuestro y asesinato de estudiante de medicina en el norte del paí

24 febrero 2026

La Policía Nacional de Honduras confirmó este lunes la captura de dos hombres señalados como principales sospechosos en el secuestro y asesinato de la estudiante de medicina Valeria Jolett Alvarado Borjas, de 20 años, un caso que ha causado profunda consternación en la población.

La joven, identificada como Valeria Alvarado, había sido reportada como desaparecida el pasado 15 de febrero en El Progreso, Yoro, luego de salir de su vivienda con destino a un campo de fútbol en la colonia Santa Fe. Horas más tarde, su vehículo fue encontrado abandonado en ese mismo sector, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

Persecución y captura

De acuerdo con el informe policial, la detención de los sospechosos se produjo tras una persecución en varios bulevares de San Pedro Sula. Los individuos intentaron evadir a los agentes; sin embargo, el vehículo en el que se conducían volcó, situación que permitió su inmediata aprehensión.

Los capturados fueron identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, alias “Galván”, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, conocido como “Vegeta”.

Antecedentes y órdenes judiciales

Según información preliminar proporcionada por las autoridades, ambos detenidos cuentan con órdenes de captura por delitos como secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia, intimidación y asociación para delinquir.

En el caso de Galván Canales, la Policía detalló que enfrenta al menos tres órdenes de captura y que existen testigos protegidos que lo vinculan a distintos procesos investigativos. Además, se le relaciona con otros casos de agresiones contra mujeres en diferentes zonas del país, conforme a las investigaciones desarrolladas por la Dirección Policial de Investigaciones.

Hallazgo del cuerpo

El cuerpo de la joven fue localizado la noche del domingo 22 de febrero en una zona de cañeras en San Manuel, Cortés. Posteriormente fue trasladado a Medicina Forense del Ministerio Público para la autopsia correspondiente.

Versiones preliminares, aún no confirmadas oficialmente, indican que los responsables habrían contactado a la familia de la víctima para exigir un rescate tras la privación de libertad.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público y puestos a la orden de los tribunales de justicia para enfrentar el proceso legal por su presunta participación en este crimen, que ha generado indignación en la comunidad universitaria y en distintos sectores de la sociedad hondureña.