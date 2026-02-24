Capturan a presunto integrante de las FF. AA. tras intento de robo en bus urbano en Cortés

24 de febrero de 2026 – 3:35 AM

Un supuesto miembro activo de las Fuerzas Armadas de Honduras fue detenido junto a otro individuo cuando presuntamente ejecutaban un asalto a un autobús del transporte urbano en el sector La Fortaleza, contra pasajeros de la ruta que cubre Cofradía, en el departamento de Cortés.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, ambos sospechosos fueron sorprendidos en flagrancia mientras despojaban de sus pertenencias a los usuarios del autobús, utilizando armas de fuego y portando incluso granadas de fragmentación para amedrentar a las víctimas.

Las autoridades confirmaron que los dos capturados estarían vinculados a múltiples asaltos cometidos en distintas unidades del transporte público en la zona norte del país, donde, según las investigaciones, mantenían en zozobra a conductores y pasajeros.

La indignación de los afectados fue tal que varios pasajeros intentaron agredir físicamente a los presuntos delincuentes tras su captura, situación que obligó a la intervención inmediata de los agentes policiales para evitar un linchamiento.

De manera preliminar, se maneja que los detenidos formarían parte de una estructura criminal conocida como la “Banda del Mudo”, señalada por su participación en hechos violentos y robos sistemáticos en el transporte urbano.

Por su parte, las autoridades castrenses no confirmaron ni desmintieron oficialmente si el detenido pertenece actualmente al ejército hondureño, indicando que se realizará la verificación correspondiente para esclarecer su estatus dentro de la institución militar.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, mientras se desarrollan las diligencias investigativas para determinar la responsabilidad penal de los implicados y su posible vinculación con otros delitos en la región.