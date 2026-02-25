Tribunales valoran más de 80 pruebas en el caso Sedesol.

Tegucigalpa, Honduras. – La audiencia inicial del sonado caso de presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) continuó este martes con una intensa jornada de presentación y objeción de medios de prueba por parte del Ministerio Público (MP) y de los equipos defensores de los 12 imputados.

Durante la vista, el ente acusador estatal presentó 47 medios de prueba ante el juez natural, pero los nueve equipos de defensa aliados a los 12 procesados objetaron en bloque cada uno de ellos, cuestionando su pertinencia y utilidad para el proceso judicial. A pesar de ello, el MP ratificó su postura, solicitando que esos elementos sean admitidos para su posterior evacuación.

En respuesta, los defensores de los acusados ofertaron más de 30 medios probatorios propios, entre ellos documentos y testimonios que, según aseguraron, deben ser considerados por el tribunal, lo que provocó que el Ministerio Público objetara algunos de esos elementos.

El juez natural define admisión de pruebas

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, detalló que la mayoría de las pruebas ofrecidas por la defensa son documentales, junto con solicitudes de admisión de cuatro medios testificales, los cuales deberán ser evaluados bajo parámetros de legalidad y relevancia por parte del juez.

Al concluir la fase de exposición, el juez natural deberá decidir cuáles de los más de 80 medios probatorios presentados por ambas partes serán admitidos, y con base en ello se procederá a su evacuación en próximas audiencias.

Calendario del proceso y objeciones

La jornada de este martes concluyó con la agenda prevista para mañana miércoles, cuando tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la República deberán plantear formalmente las objeciones a los medios de prueba presentados por la defensa, según lo programado por el juez.

Este procedimiento, clave para determinar la validez de los elementos probatorios que se utilizarán en el juicio, representa uno de los momentos más determinantes de la etapa inicial del proceso penal.

Los acusados

Los 12 imputados en el caso —acusados por la supuesta participación en un fraude de más de seis millones de lempiras relacionado con la ejecución de recursos públicos en Sedesol— incluyen a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, junto a otros funcionarios y colaboradores.

Durante este procedimiento, los acusados han estado bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que no han tenido la obligación de permanecer presentes en sala mientras se define la admisión de las pruebas que marcarán el rumbo del caso.