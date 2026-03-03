Roatán: Incendio Devasta Histórico Hotel Fantasy Island; Testigos Apuntan a la Cocina como Punto de Origen

El siniestro se desató la noche del lunes y se prolongó hasta la madrugada del martes

Un voraz incendio que consumió gran parte del emblemático Hotel Fantasy Island —uno de los complejos turísticos más antiguos y conocidos de la isla hondureña de Roatán— ha encendido las alarmas en French Harbour y ha generado preocupación entre residentes, visitantes y autoridades locales.

El siniestro se desató la noche del lunes y se prolongó hasta la madrugada del martes, cuando los esfuerzos de combate lograron finalmente controlar las intensas llamas que amenazaban con destruir por completo la estructura, compuesta en gran parte de madera.

Señalamientos sobre el origen del fuego

Según los relatos de varios testigos presenciales, las llamas habrían comenzado en el área de la cocina del hotel, donde reportaron escuchar una fuerte explosión antes de que el fuego se propagara rápidamente por toda la edificación.

“Escuchamos una explosión, aunque no sabemos qué fue exactamente”, relató una persona que se encontraba cerca del lugar en el momento en que se iniciaba el siniestro. Debido a la amplia utilización de madera en la infraestructura del complejo, el fuego se expandió con enorme rapidez, alcanzando áreas críticas del establecimiento antes de que el Cuerpo de Bomberos pudiera contenerlo.

Respuesta de emergencia y apoyo comunitario

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Honduras trabajaron durante horas para evitar que el siniestro se extendiera aún más, maniobra que demandó la colaboración de la Alcaldía Municipal de Roatán, la cual desplazó varias cisternas cargadas de agua para garantizar el abastecimiento continuo de este recurso esencial en medio del combate contra el fuego.

Las labores fueron intensas debido a la complejidad del terreno y a la magnitud del incendio, que se había convertido en un desafío para las unidades de respuesta. No obstante, para las primeras horas del martes, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar una expansión todavía mayor.

Impacto y legado perdido

Más allá de los daños materiales, este incendio representa una pérdida simbólica y económica para Roatán. El hotel, reconocido por su larga trayectoria en el turismo insular y por haber sido escenario de eventos importantes a lo largo de los años, es parte del legado histórico y social de French Harbour.

En plataformas sociales, residentes y visitantes han expresado su consternación por la magnitud del daño y por lo que representa para el sector turístico de la región, que depende en gran medida de la infraestructura hotelera para atraer visitantes nacionales y extranjeros.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni heridos, lo que ha sido calificado como un alivio por parte de la comunidad local, pese a la considerable destrucción del inmueble. Las autoridades continúan investigando las causas precisas del incendio y evaluando los daños totales al histórico hotel.