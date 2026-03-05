Honduras da un paso histórico: el Football Video Support (FVS) revolucionará el arbitraje en la Liga Nacional antes de la segunda vuelta

VAR (Video Assistant Referee)— será implementado antes de que comience la segunda vuelta del Torneo Clausura 2025-2026.

5 de marzo de 2026

La Liga Nacional de Honduras está a punto de vivir una de las transformaciones tecnológicas más significativas en su historial reciente, luego de que las autoridades del balompié catracho confirmaran que el sistema Football Video Support (FVS) —una versión adaptada del popular VAR (Video Assistant Referee)— será implementado antes de que comience la segunda vuelta del Torneo Clausura 2025-2026.

El anuncio fue hecho por el abogado Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional de Honduras, durante una conferencia de prensa donde detalló el estado de los trabajos técnicos y la preparación que se viene realizando para introducir este apoyo tecnológico al arbitraje.

Un avance hacia la modernización del fútbol hondureño

Herrera destacó que el FVS representa un esfuerzo coordinado entre la Liga Nacional, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y la FIFA, entidad que ha apoyado el proceso con recursos y capacitación especializada para los árbitros.

“El FVS no va a eliminar la polémica en los partidos, porque eso forma parte del fútbol, pero sí va a ayudar a los árbitros a tomar decisiones más claras y objetivas en jugadas clave como goles, penales o expulsiones,” explicó el presidente liguero.

A diferencia del VAR tradicional, que requiere salas especiales y múltiples operadores, el FVS permite que el mismo árbitro pueda revisar las jugadas a través de repeticiones y con menor infraestructura, lo que lo hace más factible para el contexto del fútbol nacional.

Etapas finales antes de su estreno en cancha

La implementación del FVS se encuentra en su fase final. Según Herrera, ya se ha completado la instalación de conectividad en todos los estadios nacionales, se han ubicado cámaras especializadas, y el equipo tecnológico ya se encuentra en el país.

Sin embargo, la capacitación continúa siendo uno de los mayores retos. Más de 50 árbitros hondureños han iniciado su formación para familiarizarse con el uso del sistema, en un proceso que cuenta con la participación de un instructor internacional designado por la FIFA, el experto brasileño Pericles Cortés.

Tras esta etapa, la atención se centrará en entrenadores y cuerpos técnicos de los clubes, quienes también deberán aprender los nuevos protocolos y cómo solicitar revisiones durante los partidos.

Hacia una nueva era del arbitraje

Herrera subrayó que, aunque el uso del FVS no erradicará totalmente las discusiones arbitrales, sí brindará mayor certeza y transparencia al juego, beneficiando tanto a los jugadores como a los aficionados. “Este es un paso más para modernizar nuestra Liga, para que los resultados reflejen mejor lo que realmente sucede en la cancha”, afirmó.

Tegucigalpa, San Pedro Sula y demás ciudades sede de los clubes de la Liga Nacional se preparan para recibir esta nueva era tecnológica que, según las autoridades, estará operativa antes de que comience la segunda ronda del torneo Clausura 2025-2026.

Infraestructura y apoyo externo

El proceso no ha sido sencillo. La contratación de servicios de internet y la adaptación de cada estadio para contar con cámaras desde ángulos óptimos ha requerido inversión y planificación. Además, aún se buscan patrocinadores que ayuden a financiar parte del funcionamiento continuo del sistema, algo que podría aliviar los costos para la Liga Nacional.

Mientras tanto, la FIFA ha mostrado su respaldo técnico y logístico, enviando instructores y facilitando la transición para árbitros, lo cual se considera vital para garantizar que el FVS no sólo esté instalado, sino que funcione con eficacia desde su debut en el torneo.

Impacto esperado en la competencia

Jugadores, entrenadores, directivos y aficionados miran con expectativa la llegada del FVS, conscientes de que su uso puede cambiar la dinámica de los encuentros, minimizando errores arbitrales que durante décadas marcaron controversias en el fútbol hondureño. Aunque aún resta pulir detalles operativos, la Liga Nacional parece encaminada a dar ese gran salto hacia la modernización del balompié catracho.