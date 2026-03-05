Donald Trump convoca a líderes latinoamericanos en Miami.

Honduras y otros gobiernos refuerzan alianzas estratégicas.

Miami, Florida — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la realización de una cumbre hemisférica para este sábado 7 de marzo, denominada “Escudo de las Américas”, en la que se reunirán mandatarios de al menos diez países latinoamericanos con el objetivo de fortalecer la cooperación en temas de seguridad, migración y desarrollo regional.

La Casa Blanca hizo oficial la lista de asistentes, entre quienes destaca el presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien viajó recientemente a Estados Unidos para participar activamente en esta cita política de alto nivel.

Un viaje con múltiples propósitos

El presidente Asfura partió el miércoles rumbo a Estados Unidos acompañado por parte de su gabinete, incluida la canciller Mireya Agüero. Antes de dirigirse a Miami, se desplazará a Washington D.C., donde este jueves firmará el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una entidad del Grupo del Banco Mundial que promueve la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras.

Desde la administración hondureña se ha señalado que esta participación forma parte de una estrategia para posicionar a Honduras como un destino atractivo para la inversión, además de profundizar alianzas diplomáticas con Estados Unidos en un momento de desafíos globales.

Quiénes asistirán a la cumbre

Según la información difundida por la Casa Blanca, la cumbre contará con la participación de los siguientes líderes latinoamericanos:

Nayib Bukele , presidente de El Salvador.

Javier Milei , presidente de Argentina.

Rodrigo Paz , presidente de Bolivia.

Daniel Noboa , presidente de Ecuador.

Santiago Peña , presidente de Paraguay.

Rodrigo Chaves , presidente de Costa Rica.

Luis Abinader , presidente de República Dominicana.

José Raúl Mulino , presidente de Panamá.

Christine Kangaloo , primera ministra de Trinidad y Tobago.

José Antonio Kast , presidente electo de Chile, quien asumirá días después del evento.

Nasry Asfura, presidente de Honduras.

La presencia de Kast, mandatario electo chileno, ha generado especial interés debido a que se espera que asista oficialmente antes de asumir su cargo el 11 de marzo, lo que representa uno de sus primeros encuentros diplomáticos internacionales.

Objetivos de la reunión

Las autoridades estadounidenses han explicado que el propósito de esta cumbre no es solo estrechar lazos entre gobiernos afines, sino también coordinar esfuerzos regionales para enfrentar desafíos comunes. Entre los temas centrales figuran:

La lucha contra el crimen organizado y los carteles de narcotráfico que operan en la región.

La migración masiva irregular hacia Estados Unidos.

La cooperación en materia de seguridad y desarrollo económico.

La contención de la creciente influencia de China en el hemisferio occidental.

La portavoz de la administración Trump, Karoline Leavitt, ha descrito el encuentro como una oportunidad para consolidar una “coalición histórica” de naciones que comparten intereses estratégicos con Estados Unidos.

Contexto geopolítico y regional

La convocatoria se da en un momento en que la administración de Trump busca reafirmar el liderazgo estadounidense en América Latina, frente a iniciativas globales promovidas por otras potencias. Esto ocurre mientras la Casa Blanca enfrenta presiones tanto internas como externas para definir una política regional que equilibre cooperación económica, seguridad y respeto a la soberanía de los países latinoamericanos.

Para Honduras, la presencia de Asfura en este tipo de encuentros representa una oportunidad para reforzar la agenda internacional del país, especialmente en temas vinculados a la inversión extranjera y la seguridad jurídica, tras firmar el retorno de la nación al CIADI.