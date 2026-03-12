Debate por incremento salarial entra en fase decisiva en Honduras

La discusión sobre el nuevo ajuste al salario mínimo en Honduras avanza hacia una etapa clave luego de que la comisión tripartita convocara una nueva reunión para analizar las propuestas económicas planteadas por trabajadores y empresarios de cara al año 2026.

La mesa de negociación del salario mínimo volverá a reunirse este viernes en Tegucigalpa, en lo que será el tercer encuentro entre representantes del gobierno, las centrales obreras y el sector privado, con el objetivo de continuar el proceso de diálogo y definir el porcentaje de incremento que regirá durante el próximo año.

Según información compartida por fuentes cercanas al proceso de negociación, en esta sesión se conocerán formalmente las propuestas de ajuste salarial presentadas por los sectores involucrados, después de que en las dos reuniones previas se expusieran estudios económicos y un informe sobre la situación actual del mercado laboral en el país.

Propuestas de trabajadores y empresarios

Dentro de la comisión tripartita ha trascendido que las centrales obreras han planteado un incremento del 8.90% al salario mínimo para el año 2026. Esta propuesta busca, según representantes de los trabajadores, compensar el impacto del costo de vida y mejorar el poder adquisitivo de los empleados.

Por su parte, el sector privado ha presentado una oferta más moderada, con un ajuste que oscila entre 6.5% y 7%, porcentaje que, según empresarios, busca mantener el equilibrio entre la sostenibilidad de las empresas y el bienestar de los trabajadores.

Aunque ambas cifras ya circulan dentro de la mesa de negociación, los delegados de los distintos sectores han preferido no ofrecer declaraciones públicas detalladas sobre las propuestas, argumentando que el proceso aún se encuentra en una etapa de discusión interna.

Diferencias en los montos de aumento

Al traducir los porcentajes a montos concretos, la diferencia entre ambas posturas se vuelve más evidente.

Las centrales obreras proponen un incremento aproximado de 1,244 lempiras mensuales, mientras que los representantes empresariales plantean un ajuste que oscilaría entre 910 y 980 lempiras al mes.

Estas cifras reflejan la distancia entre las posiciones iniciales de ambos sectores, por lo que el diálogo en la comisión tripartita será determinante para encontrar un punto de consenso.

Referencia del salario mínimo actual

El salario mínimo promedio negociado para 2025 quedó establecido en 13,985.16 lempiras mensuales, lo que representó en su momento un aumento del 6.29% en comparación con el salario de 2024, que era de 13,156.53 lempiras.

Este antecedente sirve como referencia para las discusiones actuales, ya que el nuevo ajuste debe considerar las condiciones económicas recientes y la evolución de los indicadores financieros del país.

Inflación como variable clave

Uno de los principales factores que se analizan en las negociaciones es la inflación interanual reportada por el Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con los datos oficiales, la inflación en 2025 alcanzó el 4.98%, cifra superior al 3.88% registrado en 2024, lo que incide directamente en las discusiones sobre el porcentaje de incremento que debería aplicarse al salario mínimo.

Tomando como base ese indicador, el ajuste mínimo estimado para 2026 sería de 696.46 lempiras mensuales, cantidad que serviría como punto de partida para las negociaciones entre los sectores involucrados.

Aplicación retroactiva del aumento

Otro aspecto clave dentro del proceso es que el aumento que finalmente se acuerde deberá aplicarse de manera retroactiva a partir del 1 de enero de 2026, con una vigencia de 12 meses, tal como lo establece la normativa que regula las negociaciones salariales en Honduras.

En caso de que las partes no logren alcanzar un consenso dentro de la comisión tripartita, la decisión final recaería en el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Trabajo, institución encargada de definir el ajuste correspondiente.

Expectativa por acuerdo

Las reuniones que se desarrollarán en los próximos días serán determinantes para definir el nuevo salario mínimo del país, en un contexto marcado por la presión de los trabajadores por mejores ingresos y la cautela del sector empresarial frente a los costos operativos.

Mientras tanto, tanto representantes de trabajadores como empresarios mantienen el diálogo abierto dentro de la comisión tripartita, con la expectativa de alcanzar un acuerdo que equilibre las necesidades económicas de la población trabajadora con la estabilidad del aparato productivo nacional.