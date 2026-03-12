Real España no baja la marcha y golea a Victoria en casa

El Real Club Deportivo España continúa demostrando su gran momento en el torneo Clausura tras imponerse con autoridad 4-1 al Club Deportivo Victoria en el encuentro correspondiente a la jornada 11 del campeonato. Con este resultado, la escuadra aurinegra extendió su racha a 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota y mantiene la presión sobre el líder del torneo, el Fútbol Club Motagua.

El partido, disputado en territorio aurinegro, dejó en evidencia el buen momento futbolístico que atraviesa el conjunto sampedrano, que no solo logró sumar tres puntos importantes, sino que además ofreció un espectáculo ofensivo que hizo vibrar a su afición.

Un inicio con presión y dominio aurinegro

Desde el arranque del compromiso, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico mostró su intención de controlar el juego y dominar la posesión del balón. Sin embargo, el Victoria sorprendió en los primeros minutos con un par de aproximaciones peligrosas que pusieron en alerta al guardameta aurinegro Luis López.

A los 16 minutos, el equipo ceibeño estuvo cerca de abrir el marcador cuando dos remates consecutivos se estrellaron en el horizontal, generando preocupación momentánea en la defensa local. Aquellas acciones fueron un aviso de que la visita no llegaba dispuesta a ser un rival pasivo, especialmente considerando su necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

No obstante, el susto duró poco para el conjunto local.

Baptiste abre el camino

La presión constante del Real España terminó rindiendo frutos al minuto 21, cuando el delantero Jack Baptiste aprovechó una jugada ofensiva bien elaborada para enviar el balón al fondo de la red y colocar el 1-0 a favor de los aurinegros.

Tras la anotación, el ritmo del partido disminuyó ligeramente. El Victoria intentó reorganizarse en el campo, pero le costó generar peligro real sobre el arco defendido por Luis López. Mientras tanto, el Real España administró la ventaja con inteligencia, cerrando los espacios y evitando riesgos innecesarios antes del descanso.

La “ máquina” acelera en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, el Real España salió al terreno de juego con la misma intensidad con la que terminó el primer tiempo. Esa actitud ofensiva dio resultados rápidamente.

Al minuto 51, el defensor Devron García amplió la ventaja con una anotación que puso el 2-0 en el marcador y encaminó el partido para los aurinegros.

El dominio continuó y apenas doce minutos después, al 63, apareció el máximo artillero del torneo, Eddie Hernández, quien firmó el 3-0 con una definición que confirmó el poder ofensivo del conjunto sampedrano. Con este tanto, el atacante llegó a 10 goles en el campeonato, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del torneo.

Victoria encuentra un descuento

Cuando el partido parecía completamente resuelto, el Victoria logró descontar en el marcador al minuto 75 gracias a una jugada desafortunada para el Real España. En una acción defensiva, Devron García terminó introduciendo el balón en su propia portería, lo que significó el 3-1 para el conjunto ceibeño.

Aunque el autogol dio un aire de esperanza momentánea al equipo visitante, el Real España no permitió que el rival se acercara más en el marcador.

Eddie Hernández sentencia la goleada

La última palabra del encuentro la volvió a tener Eddie Hernández. El delantero aurinegro aprovechó otra oportunidad frente al arco para marcar su segundo gol de la noche y colocar el definitivo 4-1, sellando una contundente victoria para el Real España.

El resultado confirma el excelente momento del equipo, que continúa sumando puntos y manteniéndose en la pelea directa por el liderato del torneo.

La lucha por la cima sigue abierta

A pesar de la goleada, el Real España no logró cerrar la primera vuelta como líder del campeonato, ya que el Motagua mantiene la cima de la tabla gracias a una mejor diferencia de goles.

Sin embargo, el rendimiento mostrado por el conjunto aurinegro deja claro que la lucha por el primer lugar del torneo Clausura continúa abierta. Con una racha de diez partidos sin perder y un ataque liderado por Eddie Hernández, la “máquina” aurinegra sigue avanzando con paso firme y consolidándose como uno de los principales aspirantes al título.