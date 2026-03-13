Pentágono afirma que ofensiva militar ha debilitado severamente a Irán

Tegucigalpa, Honduras – 13 de marzo de 2026

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este viernes que la capacidad militar de Irán ha sido gravemente afectada tras casi dos semanas de intensos bombardeos realizados conjuntamente por fuerzas de Estados Unidos y Israel, en el marco de la operación militar denominada “Furia Épica”.

Durante una conferencia de prensa para actualizar la situación del conflicto, el funcionario estadounidense afirmó que las fuerzas iraníes han sufrido pérdidas significativas en sus sistemas de defensa, aviación y capacidad naval.

“Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo”, expresó Hegseth al referirse a los resultados de la ofensiva militar que ya suma catorce días de operaciones continuas.

Miles de objetivos atacados

Según datos proporcionados por el Pentágono, las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel han ejecutado ataques contra más de 15,000 objetivos dentro del territorio iraní. De acuerdo con Hegseth, el ritmo de bombardeos supera los mil blancos diarios, lo que calificó como una operación de gran magnitud sin precedentes recientes.

El funcionario también aseguró que las capacidades ofensivas iraníes han disminuido de manera drástica. Indicó que el volumen de misiles lanzados por Irán se ha reducido en un 90 %, mientras que el uso de drones ha caído aproximadamente 95 %, como resultado de los ataques a sus centros de producción y plataformas de lanzamiento.

Situación en el estrecho de Ormuz

El jefe del Pentágono advirtió que, pese al debilitamiento de sus fuerzas, Irán continúa realizando acciones consideradas “desesperadas” en el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

Por este corredor marítimo transita entre el 20 % y el 25 % del comercio mundial de hidrocarburos, lo que lo convierte en un punto clave para la seguridad energética global. Las autoridades estadounidenses han reportado incidentes recientes con tanqueros y buques mercantes que navegan por la zona.

Armada iraní debilitada

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, afirmó que las operaciones militares han logrado neutralizar en gran medida la capacidad de combate de la armada iraní.

“En menos de dos semanas hemos neutralizado la capacidad de combate de la Armada iraní”, explicó Caine, aunque aclaró que las fuerzas aliadas continúan atacando embarcaciones militares de la República Islámica para evitar posibles contraofensivas.

No obstante, el alto mando militar advirtió que Irán todavía conserva cierta capacidad para causar daños tanto a fuerzas aliadas como al tráfico marítimo internacional, por lo que las operaciones militares siguen en marcha.

Accidente aéreo deja militares muertos

Durante la misma comparecencia, las autoridades estadounidenses confirmaron la muerte de cuatro militares tras el accidente de un avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker en el oeste de Irak. Otros dos tripulantes resultaron heridos en el siniestro.

El incidente ocurrió en medio de las operaciones logísticas de reabastecimiento aéreo que forman parte de la campaña militar en la región.

Postura de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido la ofensiva militar argumentando que el gobierno iraní pretendía expandir su influencia y control en el Medio Oriente.

Trump describió recientemente a Irán como un “tigre de papel”, señalando que sus capacidades defensivas han sido prácticamente neutralizadas por las fuerzas aliadas.

Balance humano del conflicto

El conflicto ha dejado un saldo humano significativo. De acuerdo con reportes preliminares, cientos de personas han muerto en Irán a causa de los bombardeos, entre ellos civiles y menores de edad.

Del lado estadounidense, al menos once militares han fallecido en ataques ejecutados por fuerzas iraníes desde el inicio de la ofensiva militar.

Mientras continúan los enfrentamientos, la comunidad internacional observa con preocupación la evolución del conflicto, especialmente por el riesgo que representa para la estabilidad regional y para el comercio energético mundial que transita por el Golfo Pérsico.