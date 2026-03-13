Reina arremete contra propuesta de amnistía al exjefe militar Romeo Vásquez.

Tegucigalpa, Honduras.– El excanciller de la República, Enrique Reina, criticó con dureza la iniciativa legislativa que busca otorgar una amnistía al exjefe militar Romeo Vásquez Velásquez por su participación en los hechos relacionados con el golpe de Estado de 2009.

A través de declaraciones públicas, el exfuncionario manifestó su rechazo a cualquier intento de conceder impunidad a quienes, según diversas instancias internacionales, tuvieron responsabilidad en la ruptura del orden constitucional que terminó con la salida del poder del entonces presidente Manuel Zelaya

El debate sobre la amnistía al general en condición de retiro Vásquez Velásquez ha generado fuertes divisiones en el ámbito político hondureño, sectores consideran que la medida ayudaría a cerrar las heridas del pasado.

El tema continúa generando debate dentro del escenario político nacional, mientras distintos sectores esperan que el Congreso Nacional defina el futuro de la polémica propuesta de amnistía que involucra a figuras clave de uno de los episodios más controversiales de la historia reciente del país.