Romeo Vásquez arremete contra fiscal y anticipa choque legal.

Hágase hombre. Su única capacidad ha sido inventar acusaciones y montar expedientes absurdos, incluso contra ciudadanos de la tercera edad.

Tegucigalpa, Honduras.– La tensión en el ámbito político y judicial del país volvió a intensificarse luego de que el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, lanzara un fuerte mensaje dirigido al fiscal general, en el que cuestiona su actuar y anticipa un eventual enfrentamiento en los tribunales.

A través de declaraciones difundidas públicamente, Vásquez Velásquez no escatimó en calificativos y acusaciones. “Fiscal de juguete… Entiendo que tenga miedo por el juicio político que se le viene. Hágase hombre. Su única capacidad ha sido inventar acusaciones y montar expedientes absurdos, incluso contra ciudadanos de la tercera edad. La verdad siempre llega. Pronto nos veremos”, expresó el exjerarca militar, dejando entrever un clima de confrontación directa con el titular del Ministerio Público.

El pronunciamiento surge en medio de un contexto de creciente debate sobre el papel de la Fiscalía y su actuación en casos de alto perfil, algunos de los cuales han involucrado a figuras políticas, militares y ciudadanos señalados por distintos delitos. Las declaraciones de Vásquez Velásquez parecen apuntar a un descontento con los procesos judiciales en curso, los cuales, según él, carecen de sustento y responden a motivaciones alejadas de la justicia.

Analistas políticos consideran que este tipo de mensajes no solo elevan la temperatura del escenario nacional, sino que también reflejan una pugna más profunda entre sectores que cuestionan la institucionalidad y aquellos que defienden la labor de los entes investigativos. La referencia a un posible “juicio político” añade un elemento adicional de incertidumbre sobre el futuro inmediato de las autoridades involucradas.

Por su parte, hasta el momento, el fiscal general no ha emitido una respuesta oficial ante los señalamientos. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio Público han reiterado en ocasiones anteriores que las investigaciones se realizan bajo el marco de la ley y con base en pruebas documentadas.

El exjefe militar, figura controversial en la historia reciente del país, ha estado en el centro de diversos episodios políticos y judiciales, lo que da mayor relevancia a sus declaraciones actuales. Su advertencia de un eventual encuentro en instancias legales sugiere que la confrontación podría trasladarse a los tribunales en los próximos días.

En un país donde la institucionalidad ha sido objeto de constantes cuestionamientos, este nuevo episodio pone en evidencia las tensiones existentes entre actores clave del poder público. Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa el desarrollo de los acontecimientos, a la espera de claridad en medio de un ambiente marcado por acusaciones cruzadas y desconfianza en las instituciones.